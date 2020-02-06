N-TV: загрязнять природу себе дороже — электростанции ЕС стали отказываться от угля

Выбросы вредных газов в Европе существенно снизились за 2019 год. Как отмечает немецкий телеканал N-TV, это связано с тем, что ЕС установил квоты на загрязнение окружающей среды, причём сертификатов становится всё меньше, а их стоимость постоянно растёт. Таким образом, электростанциям выгоднее отказываться от угля и переходить на другие, более экологически чистые источники энергии.

Хорошие новости для климата: в 2019 году Европа снизила выбросы вредных для окружающей среды газов, вырабатываемых при производстве электричества, на 12%, сообщает немецкий телеканал N-TV. Настолько резкое уменьшение объёмов выбросов в последний раз наблюдалось почти 30 лет назад, в 1990 году.

Причиной таких изменений стал постепенный отказ от получения электроэнергии из угля, связанный с высокими ценами на право загрязнения атмосферы углекислым газом, поясняет телеканал.

Об уменьшении выбросов стало известно благодаря исследованию берлинского аналитического центра Agora Energiewende, поддерживающего переход на альтернативные источники энергии в Германии. По его данным, ключевым рычагом, повлиявшим на эти изменения, стала торговля квотами на вредные выбросы в ЕС и рост цен на них до €25 за тонну углекислого газа.

Из-за повышения цен на выбросы диоксида углерода производство электричества из угольного топлива в 2019 году сократилось почти на четверть по сравнению с предшествующим годом. На замену углю при этом пришли газовые электростанции и возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер.

Доля экологически чистого электричества по всей Европе повысилась на 1,8% и составила в общей сложности 34,6% от всей производимой электроэнергии, а доля электричества, вырабатываемого газотурбинными электростанциями, возросла на целых 12%, сообщает N-TV.

«Европа демонстрирует уникальные для всего мира скорости перехода от электричества из угля на энергию ветра и солнца», — отмечает один из участников исследования из лондонской организации Sandbag. В отличие от Германии, ЕС в целом ускорил строительство дополнительных ветряков и солнечных батарей. В 2019 году в Европе из них впервые было получено больше электричества, чем от электростанций на угле. Однако исследователи уверены, что переход на альтернативные источники энергии необходимо ускорять и дальше.

Как поясняет немецкий телеканал, торговля квотами на вредные выбросы работает следующим образом: электростанции и фабрики должны покупать права на загрязнение окружающей среды выбросами углекислого газа. Общее число соответствующих сертификатов понижается из года в год, что отвечает европейским целям по климату.

Из-за того что сертификатов становится меньше, их стоимость растёт. Таким образом, выработка электричества с большими выбросами диоксида углерода становится слишком дорогостоящей, а переход на альтернативные источники энергии — более выгодным.

Недавно была проведена реформа, в соответствии с которой количество сертификатов было ограничено, а цены на них — увеличены. Если изначально сертификат продавали на аукционе европейской энергетической биржи в Лейпциге меньше, чем за €10, то в 2018 году средняя цена возросла до €14,92, а в 2019 году — до €24,65.

Однако для достижения поставленных целей по климату к 2030 году необходимо сокращать количество сертификатов ещё быстрее, чем предусматривалось до сих пор, утверждает руководитель отдела европейской энергетической политики в аналитическом центре Agora. Пока что на рынке остаётся слишком много квот на загрязнение окружающей среды, заключает N-TV.