Welt: в берлинском правительстве предложили запретить бензин и дизель

Сенатор берлинского правительства от партии зелёных Регине Гюнтер представила проект по улучшению экологической обстановки в городе, сообщает немецкая газета Die Welt. Согласно её плану, с 2030 года в центре Берлина должен быть введён запрет на транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, а с 2035 года запрет на бензин и дизель должен распространиться на всю территорию города.

Сенатор берлинского правительства по вопросам окружающей среды Регине Гюнтер от партии зелёных планирует ввести в столице Германии запрет на использование горючего топлива для транспортных средств, сообщает немецкая газета Die Welt. С её точки зрения, в центре Берлина он должен вступить в силу уже с 2030 года, а с 2035 года — распространиться на весь город.

Согласно предложению, выдвинутому сенатором Регине Гюнтер, с 2030 года бензинные и дизельные двигатели в центральной части Берлина должны быть запрещены. С 2035 года запрет должен быть введён по всему городу. Тем самым сенатор от партии зелёных следует заявленному ранее намерению убрать из города все автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, как сообщают немецкие СМИ, запрет на управление соответствующими транспортными средствами остаётся для правительственной коалиции спорным вопросом.

В декабре берлинский сенат объявил в столице Германии бедственную климатическую ситуацию. В связи с этим до середины января должен был быть представлен план по наиболее быстрому приведению Берлина к нейтральному уровню воздействия на окружающую среду. Теперь ответственная за окружающую среду и транспорт сенатор Гюнтер представила в правительстве города конкретные предложения по этой проблеме.

«Продолжать в том же духе для климатической и энергетической политики уже не вариант», — сказано в проекте с перечислением требований. Проект будет обсуждаться в сенате 28 января. Сомнения выражает, главным образом, СДПГ, сообщается в статье.

По информации Гюнтер, выбросы диоксида углерода, производимые транспортом в Берлине, с 1990 по 2017 год увеличились на 11%. Поэтому с 2030 года транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания должен быть запрещён въезд в зону, на территории которой будут действовать правила по защите окружающей среды. С 2035 года такая «зона нулевых выбросов» должна распространиться на весь Берлин.

Чтобы получить больше средств на развитие городского транспорта, сенат должен обсудить новые источники финансирования, такие, как городской дорожный сбор или налог на городской транспорт, который должны будут платить автомобилисты. Также необходимо расширить парковочные площади и поднять стоимость парковки для жителей. Помимо этого, мэр Берлина Михаэль Мюллер твёрдо намерен ввести годовой абонемент на автобус и электрички стоимостью €365. Однако транспортные компании Берлина оценивают это предложение критически, потому что неясно, откуда тогда брать деньги на зарплату персоналу и содержание транспортных средств.

Гюнтер настаивает на том, что власти Берлина должны сами подать пример: до 2030 года официальные учреждения и предприятия, подведомственные берлинской администрации, должны перейти на двигатели, не производящие вредных выбросов в атмосферу. Члены сената ещё до конца 2021 года должны перейти на «чистые» служебные автомобили.

Председатель берлинского отделения ХДС Кай Вегнер выступает против подобных мер: «Запрет двигателей внутреннего сгорания до 2030 года антисоциален, нереалистичен и безответственен». Планы по запрету абсолютно не соответствуют жизненным реалиям сотен тысяч жителей Берлина. «Многие люди с нормальным или низким уровнем дохода не смогут в обозримом будущем позволить себе автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов», — считает глава берлинского отделения ХДС.

Глава фракции свободных демократов тоже раскритиковал «одностороннюю борьбу с автомобилями», которую ведут зелёные. По его мнению, если продолжать постоянно накладывать всё новые штрафы и обязательства на автомобилистов, это лишь вызовет ещё больше недовольства и рассорит всех между собой, заключает Die Welt.