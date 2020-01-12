Welt: «пьяная езда и нарушения ПДД» — электросамокаты сделали немецкие улицы только опаснее

Ожидалось, что электрические самокаты окажут положительное действие на транспортную ситуацию в городах Германии, однако не прошло и года, как негативные последствия заявили о себе. Многие не соблюдают правила и употребляют алкоголь за рулём самоката, поэтому число несчастных случаев с ними растёт. В связи с этим жители многих городов выступают за полный запрет на электроскутеры, а в Гамбурге такое решение поддерживает большинство населения, сообщает немецкий телеканал Welt.

Примерно на протяжении семи последних месяцев электрические самокаты стали неотъемлемой частью центра немецких городов. Министр транспорта Шойер при этом говорил о том, что допускает революцию в сфере передвижений. Это были громкие слова политика ХДС. Однако не прошло и года, как негативные последствия проявились более заметно, чем ожидавшееся положительное действие — в первую очередь из-за того, что многие пользователи не соблюдают правила. Сейчас многих просто раздражают стоящие повсюду самокаты. В Гамбурге большинство населения теперь даже выступило за запрет на них, как показывает в своём репортаже Давид Шафбух.

Ганзейскому городу надоели электрические самокаты. 62 процента жителей Гамбурга, согласно опросу Forza, выступают за запрет электросамокатов — и это всего через семь месяцев после начала их использования.

ПРОХОЖИЙ: Они носятся по вечерам. Кроме того, на улицах их забирают старые дизельные фургоны, а то и вовсе оставляют лежать.

ПРОХОЖАЯ: Скорость часто недооценивается. Многие ездят слишком быстро и, таким образом, представляют опасность для других.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГАМБУРГА: Это здорово. С их помощью можно передвигаться сравнительно быстро. Нужно только смотреть, где на них ездят.

Тем не менее некоторые цифры уже сейчас вызывают серьёзное беспокойство. Так, в Северном Рейне — Вестфалии до сих пор было 116 тяжёлых аварий. Вдобавок, управляющие самокатами зачастую находятся в состоянии алкогольного опьянения. В одном только Мюнхене было задержано 800 пьяных водителей самокатов. Больницам приходится лечить всё больше жертв несчастных случаев.

ПРОФЕССОР КРИСТИАН АЛЕКСАНДЕР КЮНЕ, главврач клиники Асклепия в Гамбурге: По моим наблюдениям, несчастные случаи с велосипедами происходят реже, чем с электроскутерами, — по крайней мере, на данный момент — и повреждения при этом не настолько тяжёлые.

Однако запрета на электрические самокаты в отдельных городах не будет, потому что такое решение может принять только федеральное Министерство транспорта. Ссылаясь на несчастные случаи, транспортный сенат Гамбурга требует принятия других мер.

СЮЗАННА МАЙНЕКЕ, сенат Гамбурга по транспорту: Очень большое наше желание — чтобы в конституции было прописано обязательное ношение шлемов.

Против наводнения улиц самокатами, однако, бьются другие города. В Бремене, к примеру, каждый провайдер может предоставлять в прокат максимум 500 электрических самокатов. Также запрещены парковки в зелёных зонах. Сходные меры обсуждают и в Берлине.

Дата выхода в эфир 10 января 2020 года.