Le Figaro: учёные разоблачили миф о пользе красного вина

Красное вино пользуется репутацией напитка, употребление которого в малых дозах полезно для здоровья, однако современные исследования не подтверждают этого поверья, пишет Le Figaro. По словам издания, современная наука не считает оправданным употребление даже одного бокала вина в день, поскольку все его незначительные целебные свойства перечёркиваются пагубным влиянием алкоголя на организм.

Не обязательно быть любителем красного вина, чтобы услышать о его так называемых положительных свойствах, пишет Le Figaro. Считается, что этот богатый антиоксидантами напиток защищает сердце и артерии, однако научные исследования не находят этому поверью подтверждения, отмечает издание.

«На сегодняшний день нет никаких доказательств, что выпивать бокал красного вина в день полезно для здоровья», — утверждает профессор Микаэль Наасила, преподаватель психологии Университета Пикардии имени Жюля Верна и председатель Французского общества изучения алкоголизма. Как добавляет специалист по изучению зависимостей и глава Фонда противодействия зависимостям Мишель Рейно, незначительный эффект профилактики риска инфаркта и тромбоза действительно был замечен у потребителей красного вина в возрасте 40—60 лет, однако все положительные свойства компенсировались пагубным влиянием алкоголя на другие органы. «Если мы посмотрим на показатели рака, деменции, инсультов, насилия и несчастных случаев, связанных с употреблением алкоголя, это небольшое преимущество сводится к нулю», — замечает эксперт.

Как напоминает газета, миф о «целебных свойствах» вина родился в 1981 году, благодаря утверждению трёх французских учёных, что, вопреки употреблению большого количества жиров, французы меньше подвержены болезням сердца, чем жители других стран. Этот «французский парадокс» поспешили связать с любовью к вину. В 1992 году было опубликовано исследование Сержа Рено и Мишеля де Лоргериля, согласно которому «умеренное» употребление алкоголя — то есть два-три бокала вина в день — уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 40%.

Как поясняет Рейно, хотя к подобным выводам пришло не одно научное исследование, все работы, подтверждающие, что любители вина находятся в лучшей форме, чем трезвенники, содержали в себе огромную погрешность. Они не учитывали, что многие трезвенники отказываются от алкоголя из-за уже существующего алкоголизма или других хронических заболеваний, несовместимых с употреблением спиртного. Проведённый в 2016 году анализ показал, что из 2200 научных работ по этой теме всего 13 были выполнены с использованием корректной методологии.

При этом в последнее десятилетие множество исследований с участием 500 тыс. человек показали, что безопасной дозы алкоголя не существует: даже один бокал в день повышает риск для здоровья. «Действительно, мы больше не можем утверждать, что употребление алкоголя в небольших дозах полезно для здоровья», — подтверждает врач-нарколог из Женевы Тьерри Фавро-Кун.

Как отмечает газета, некоторые пытаются защитить красное вино, напоминая о входящей в его состав молекуле Ресвератрола, обладающей свойствами антиоксиданта, однако доказательств её пользы для здоровья недостаточно, «не считая того, что нужно проглотить несколько килограммов, чтобы хоть что-то произошло», подчёркивает Рейно.

«Пора прекратить поддерживать этот миф о волшебном напитке!» — негодует Наасила, напоминая, что употребление алкоголя — наиболее частая причина госпитализации во Франции и вторая по значимости причина возникновения раковых заболеваний после курения табака. Для сокращения этих рисков врачи рекомендуют выпивать в день не более двух бокалов и как минимум дважды в неделю обходиться без алкоголя.