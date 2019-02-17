ABC: россияне всё больше ценят испанское вино

Уже в течение нескольких лет наблюдается рост импорта в Россию испанского вина, пишет ABC. Как поясняется в статье, высокий интерес к продукции из Испании обусловлен хорошим соотношением цена-качество, что делает испанское вино очень привлекательным для россиян со средней покупательной способностью.
Испанское вино всё больше ценят в России, пишет испанская газета ABC. Организация ICEX, занимающаяся вопросами экспорта товаров из Испании, сообщила, что в 2018 году экспорт разлитого в бутылки испанского вина в Россию вырос на 50%.
И из всех испанских продуктов именно вино привлекло к себе наибольшее внимание на недавно завершившейся международной выставке «Продэкспо — 2019» в Москве, указывает издание.
Руководитель торгово-экономического отдела посольства Испании в Москве Давид Фейхоо заявил, что испанское вино уже занимает первое место на российском рынке. При этом Испания близка к тому, чтобы потеснить Францию со второго места по импорту в Россию вина в бутылках — сфера, в которой первое место удерживают итальянские производители.
«Уже в течение нескольких лет сохраняется постоянный рост продаж вина в России», — подчеркнул Фейхоо.
По его словам, этот рост обусловлен превосходным соотношением цена-качество, благодаря чему испанская продукция стала очень привлекательной для россиян со средней покупательной способностью.
«Итальянцы и французы продают здесь очень хорошие, но очень дорогие вина, которые большей части российских потребителей всё ещё не по карману», — отметил Фейхоо.
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