ABC: россияне всё больше ценят испанское вино

Испанское вино всё больше ценят в России, пишет испанская газета ABC. Организация ICEX, занимающаяся вопросами экспорта товаров из Испании, сообщила, что в 2018 году экспорт разлитого в бутылки испанского вина в Россию вырос на 50%.

И из всех испанских продуктов именно вино привлекло к себе наибольшее внимание на недавно завершившейся международной выставке «Продэкспо — 2019» в Москве, указывает издание.

Руководитель торгово-экономического отдела посольства Испании в Москве Давид Фейхоо заявил, что испанское вино уже занимает первое место на российском рынке. При этом Испания близка к тому, чтобы потеснить Францию со второго места по импорту в Россию вина в бутылках — сфера, в которой первое место удерживают итальянские производители.

«Уже в течение нескольких лет сохраняется постоянный рост продаж вина в России», — подчеркнул Фейхоо.

По его словам, этот рост обусловлен превосходным соотношением цена-качество, благодаря чему испанская продукция стала очень привлекательной для россиян со средней покупательной способностью.

«Итальянцы и французы продают здесь очень хорошие, но очень дорогие вина, которые большей части российских потребителей всё ещё не по карману», — отметил Фейхоо.