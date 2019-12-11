Le Figaro: «вино — это часть нашей культуры» — французскую общественность возмутило предложение провести «трезвый январь»

Инициатива провести во Франции в январе будущего года месяц без алкоголя по примеру британского «сухого января» возмутительна и идёт вразрез с традиционной французской культурой любви к вину, пишут на страницах Le Figaro представители французской общественности. По их убеждению, французское вино является достоянием мировой культуры, а французы — его хранителями, и принуждать их отказаться от вина даже на месяц нельзя.

«Как опознать обрушение цивилизации? Быть может, по потере некоторыми интереса к собственному отечеству и культуре, открывающей путь к всеобщему попиранию своих ценностей и истории и к сужению поля своего существования и свободы», — так начинается открытое письмо представителей французской общественности, выступающих против проведения в стране «месяца без алкоголя» в январе будущего года.

По мнению авторов письма, в числе которых актёры, спортсмены, писатели, сомелье, шеф-повара, интеллектуалы и общественные деятели, опубликованного в газете Le Figaro, инициатива властей сделать январь «сухим» с целью «стигматизировать потребление алкоголя и внушать пьющему чувство вины», «возмутительна».

«Об алкоголе говорят в обвинительном тоне. Говорят о части и забывают о целом, как если бы мы замечали лишь ноты, а не музыку; краски, а не картину; буквы алфавита, а не литературу», — говорится в статье. Как подчёркивают авторы письма, хотя в таких напитках, как арманьяк, выдержанный кальвадос, шампанское или вино Лангедока, присутствует молекула алкоголя, она выполняет лишь функцию «арматуры, поддерживающей скульптуру», а не составляет её красоту.

Хотя в мире существует немало виноградников и хороших вин, величайшие из них рождаются на территории Франции, благодаря её уникальной географии и знаниям, передающимся из поколения в поколение. «Стоит ли начинать стыдиться этого?» — задаются вопросом представители французской общественности. По их мнению, вино — такое же достояние французской культуры, на которое обращены взоры всего мира, как и замки Луары, труды Паскаля или поэзия Рэмбо, а французы — хранители этого богатства, на которых возложена серьёзная ответственность.

Разумеется, прожить без вина можно, и никто не обязан пить его, признают подписанты текста. Однако и вынуждать кого-то лишать себя вина нельзя, уверены они. «К тому же, разве жить без удовольствия и радости, без света и праздника, без памяти и истории, разве это значит жить?» — недоумевают авторы.

По их убеждению, начало запретов в конечном итоге приведёт к полному и окончательному запрету: «они начинают с запрета на месяц, но месяц — это начало вечности».

«Почему бы не представить тогда и месяц без секса, месяц без спорта, месяц без слов, месяц без мыслей, месяц без воображения, ведь мы знаем, сколько на свете есть разных занятий, порой опасных и вредных для тех, кто их выполняет», — говорится в письме.

Вместо запретов французские общественные деятели предлагают делать акцент на образовании, обучении ценить в вине не количество, а качество, искать в нём не опьянения, а восхищения его своеобразием.