Le Monde: Вашингтон угрожает поднять до 100% налог на французские товары

Белый дом пригрозил увеличить до 100% пошлины на французский импорт в качестве ответной меры на введённый Францией 3%-ный налог на американские цифровые компании, пишет Le Monde. Париж не собирается отменять свои нововведения до тех пор, пока страны Организации экономического сотрудничества и развития не придут к общему соглашению в вопросе налогообложения в эпоху цифровизации экономики.

В понедельник правительство Соединённых Штатов пригрозило ввести дополнительные таможенные пошлины на французские товары, которые могут достигать 100% ($2,4 млрд в эквиваленте) в ответ на налог на цифровых гигантов, сообщает Le Monde. В июле Торговое представительство США (USTR) начало расследование и пришло к выводу, что так называемый налог GAFA (Google, Apple, Facebook и Amazon) наносит ущерб технологическим корпорациям, «не соответствует принципам международной налоговой политики и представляет собой анормальную нагрузку на затронутые американские компании».

По информации издания, среди возможных претендентов на повышенный налог фигурируют многочисленные сыры (в том числе рокфор), йогурты, игристое вино, косметические продукты (например, мыло и средства для макияжа), а также дамские сумочки. Таким образом, администрация президента решила пока не трогать традиционное вино, составляющее основной импорт Франции и уже находящееся под американскими санкциями из-за субсидий, выделенных Европой компании Airbus.

Предложение увеличить пошлины на французские продукты, которое должно ещё получить одобрение президента, может усилить разногласия США с Евросоюзом. До того, как о нём объявили, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр предупредил, что страна «никогда» не откажется от налога GAFA, а также упрекнул Америку в том, что она не хочет выработать международное соглашение по налогообложению цифровых компаний.

Новость об американской угрозе санкций появилась накануне встречи между Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. По обыкновению введению таких штрафных пошлин предшествует период открытых консультаций для изучения возможных исключений, поэтому, согласно календарю USTR, активные действия начнутся не раньше середины января. По заявлению исполнительного директора Ассоциации информатики и коммуникаций (CCIA), доклад Торгового представительства США «посылает ясный сигнал Франции и предупреждает другие страны, которые находятся в стадии доработки похожих мер, что США не будут мириться с дискриминирующими налогами». Отмечается, Трамп планирует начать расследование в отношении Австрии, Италии и Турции, чтобы определить, угрожают ли их налоги американским компаниям.

Как напоминает издание, «налог GAFA» обязал цифровых гигантов выплачивать 3% с торгового оборота на территории Франции, в частности, в сфере таргетированной рекламы онлайн, продаже данных в рекламных целях и установлении соединения интернет-пользователей с различными платформами. Принятые меры являются только временными в ожидании завершения международных переговоров. Встреча министров финансов стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне 18 октября открыла путь имеющим решающее значение разносторонним переговорам в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (OCDE), которая поставила перед собой цель достичь мирового соглашения до июня следующего года.

Налог на цифровых и многонациональных гигантов является главным вопросом в адаптации мировой системы налогообложения к цифровизации экономики в последние десятилетия, чтобы страны смогли получать налоги, даже если компании физически не находятся на их территории. После введения налога во Франции президент Трамп назвал Макрона «глупым» и пригрозил ответными санкциями в отношении французского вина. Париж обязался отменить налог, как только государства под эгидой OCDE придут к общему решению. Со своей стороны Тьерри Бретон, новый еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, дал понять, что американский министр финансов Стивен Мнучин может объявить о выходе США из переговоров OCDE.