1+1: в Польше поезд протаранил авто с пьяными украинцами

В польском регионе Силезия поезд сбил автомобиль, в кабине которого находились двое граждан Украины. Как передаёт «1+1», украинцы находились в состоянии алкогольного опьянения и получили лёгкие повреждения, никто из пассажиров поезда не пострадал.

В Польше поезд сбил фургон с украинцами. Двое наших граждан отделались лёгкими травмами. На открытом железнодорожном переезде в регионе Силезия машина не успела проскочить пути. Поезд снёс багажник. Украинцев, которые, по данным полиции, были в состоянии опьянения, отправили в больницу с незначительными ранениями. Из 300 пассажиров поезда никто не пострадал.

КАМИЛЬ РАЧИНЬСКИЙ, сотрудник департамента полиции: Дорожная полиция проверила на трезвость водителя на месте. В его крови было обнаружено полпромилле алкоголя. Пассажира также обследовали, и он тоже находился в состоянии опьянения.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2019 года.