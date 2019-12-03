1+1: в Польше поезд протаранил авто с пьяными украинцами

03:00
Эксперт оценила возможное исключение «площадки» из экзамена на права
Председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева прокомментировала RT планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.
03:00
Роскомнадзор назвал число заблокированных по требованию суда сайтов
Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, сколько к настоящему моменту было заблокировано сайтов по требованиям Мосгорсуда.
03:00
В Госдуму внесли поправки в закон о гражданстве
Правительство внесло в Госдуму проект закона, исключающий нетрудоспособность из числа условий для получения гражданства России в упрощённом порядке, следует из базы данных нижней палаты парламента.
03:00
Фазель заявил о невозможности переноса взрослого и молодёжного ЧМ по хоккею из России
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что невозможно перенести предстоящие взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России, несмотря на возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
03:00
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья Чили, передаёт Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
03:00
Герою публикаций RT девятилетнему Роману Больцу из Астрахани дали инвалидность
Комиссия Федерального бюро медико-социальной экспертизы признала героя материалов RT девятилетнего Романа Больца из Астрахани инвалидом. Об этом сообщила RT мать мальчика Наталья Шелухина.
03:00
Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров признан лучшим дебютантом года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
Колобков прокомментировал задержания болельщиков в Санкт-Петербурге
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал задержания болельщиков, произошедшие перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
03:00
Трамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, заявив, что Франция нуждается в альянсе, «как никто другой».
03:00
Президент Финляндии принял отставку премьера страны
Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку премьер-министра страны Антти Ринне.
03:00
СМИ: WADA считает, что Родченков не вносил изменений в базу московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков после своего отъезда из России не вносил изменений в базу данных.
03:00
Путин провёл телефонный разговор с новым главой Еврокомиссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с новым главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
03:00
Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии после инцидента с бронеавтомобилем военной полиции. Об этом сообщает Министерство обороны России.
03:00
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с осени 2020 года. Об этом сообщил глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.
03:00
Гэтжи готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что готов заменить либо чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, либо американца Тони Фергюсона в случае отказа одного из них от поединка.
03:00
Премьер Финляндии подаст прошение об отставке
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне намерен подать президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке.
03:00
Трамп похвалил Столтенберга за увеличение военных расходов НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона удовлетворена работой генсека НАТО Йенса Столтенберга в вопросе увеличения военных расходов альянса.
03:00
Политолог оценил заявление США о пошлинах на товары из Франции
Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT планы Соединённых Штатов по введению пошлин на товары из Франции на сумму $2,4 млрд.
03:00
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
03:00
В Кремле заявили, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете
Россия не собирается ни от кого отгораживаться в интернете, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закон о предустановке российского софта на гаджеты.
03:00
На матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге уже продано около 70% билетов
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что на запланированные в городе матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года уже продано порядка 70% билетов.
03:00
Суд в Москве заочно арестовал участника акции 27 июля Меденкова
Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, участника несанкционированной акции 27 июля в Москве. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
03:00
В Иране желают взыскать с США $130 млрд из-за беспорядков в стране
Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона желает взыскать с США $130 млрд из-за беспорядков в стране.
03:00
СМИ: Манипуляции с базой московской лаборатории скрыли информацию о 145 российских спортсменах
Всемирное антидопиновое агентство (WADA) выявило, что внесённые в базу данных московской лаборатории изменения сделали невозможной проверку нарушений антидопинговых правил у 145 российских спортсменов, оказавшихся под подозрением.
03:00
В Совфеде заявили о важности «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил о важности газопровода «Северный поток — 2» для европейских стран.
03:00
В Калининграде назвали победителей регионального хореографического конкурса
Определены победители регионального хореографического конкурса «Калининград танцующий», сообщает интернет-издание «Янтарный край».
03:00
Эксперты проанализировали периоды спортивной активности россиян
Специалисты интернет-сервиса «Авито» выяснили, когда россияне чаще всего задумываются о занятиях спортом и здоровом образе жизни, сообщает ФАН со ссылкой на данные исследования.
03:00
Адвокат Марии Хачатурян рассказал о дальнейших действиях обвинения и защиты
Ярослав Пакулин, адвокат Марии Хачатурян — одной из трёх сестёр, обвиняемых в убийстве отца, в беседе с RT рассказал о дальнейших действиях обвинения и защиты. Ранее Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.
03:00
В Татарстане завели дело об убийстве трёх человек, в том числе ребёнка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, который подозревается в убийстве бывшей жены, пасынка и двухлетнего сына, информирует пресс-служба СУ СК России по региону.
03:00
Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» поддержал расследование в отношении Кроуфорда
Бывший нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Патрик О'Салливан отреагировал на отстранение Марка Кроуфорда от работы в «Чикаго Блэкхоукс» из-за обвинений в физическом воздействии на игроков.
03:00
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом под Белгородом
Прокуратура Белгородской области начала проверку по факту ДТП с автобусом с пятью пострадавшими.
03:00
Кокляев нашёл свои перчатки, потерянные после боя с Емельяненко
Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев сообщил, что нашёл свои перчатки, в которых он боксировал с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
03:00
Появилось видео крупного пожара в ангаре в Петербурге
Появилось видео крупного пожара в ангаре площадью 12 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге.
03:00
Бетербиев не будет ставить титул чемпиона WBC на кон боя с Фаньлуном
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев на намерен ставить на кон поединка с представителем Китая Мэн Фаньлуном свой титул чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
03:00
Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» на 2020 год
Saxo Bank опубликовал ежегодные «шокирующие предсказания» на будущий год. Так, эксперты допускают, что Россия и страны ОПЕК объявят о новом значительном сокращении добычи нефти.
03:00
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
03:00
В Санкт-Петербурге был открыт центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия центра выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
03:00
Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО списка врагов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что у альянса нет списка врагов.
03:00
Минспорт не подтверждал причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории
В Министерстве спорта России опровергли информацию о подтверждении причастности Евгения Мочалова, мужа директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, к внесению изменений в базу данных за день до её передачи сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
03:00
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандскому саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к саммиту в нормандском формате.
03:00
Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
03:00
Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по «Северному потоку — 2»
Посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал о позиции Копенгагена по поводу газопровода «Северный поток — 2».
03:00
В «Авангарде» прокомментировали возможный уход Хартли в НХЛ
Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Боба Хартли в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В Роскомнадзоре объяснили блокировку страниц фотобанка Shutterstock
В Роскомнадзоре объяснили причину блокировки страниц фотобанка Shutterstock наличием материалов, которые оскорбляют российские государственные символы и содержат сведения о способах самоубийства.
03:00
Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил о готовности Европейского союза дать ответ на американские пошлины.
03:00
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
03:00
Ганус рассказал, как Россия может избежать санкций WADA
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, как Россия может избежать санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
03:00
Новак оценил возможность встречи с Украиной и ЕК по газу 5 декабря
Министр энергетики Александр Новак заявил, что проведение трёхсторонней встречи России, Украины и ЕК по газу возможно 5 декабря.
03:00
Фергюсон: сезон охоты на Нурмагомедова открыт
Американский боец Тони Фергюсон заявил, что собирается победить действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
Western Union заявил о временной недоступности переводов в Таджикистан
Платёжные системы Western Union и Contact заявили, что трансграничные денежные переводы временно недоступны в Таджикистане.