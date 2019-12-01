Le Monde: Россия победила алкоголизм и может научить этому других

Судя по докладу Всемирной организации здравоохранения, в России значительно сократилось употребление алкоголя на душу населения. Как пишет Le Monde, дело здесь не только в разумной политике российских властей, однако прогресс серьёзный, и есть основания полагать, что он закрепится надолго.

В отношении россиян и их любви к алкоголю есть ряд стереотипов, однако, как пишет Le Monde, их опровергает отчёт Всемирной организации здравоохранения, которая выявила, что Москва успешно борется с употреблением алкоголя и даже может преподать урок другим странам.

Так, употребление алкоголя на душу населения в России сократилось на 43% с 2016-го по 2003 год, и, в частности, это обусловлено ещё более значительным сокращением потребления крепких спиртных наптков. В итоге к 2017 году каждый россиянин старше 15 лет потреблял в среднем 11,1 литра чистого алкоголя в год, а, например, во Франции этот показатель на уровне 11,7 литра.

По мнению авторов доклада, снижение потребления алкоголя благотворно сказалось на продолжительности жизни, которая в 2018 году достигла рекордных 78 лет для женщин и 68 для мужчин. Впрочем, на этот прогресс повлияли и другие факторы: стресс 1990-х годов, плохое качество питания, пристрастие к табаку, а также ухудшение здравоохранения в те годы. С алкоголем связывали преждевременную смерть каждого второго мужчины в 1990-х и 2000-х годах.

Все эти результаты достигнуты, благодаря политике, которая планомерно проводится с начала 2000-х годов, приводит издание слова российских чиновников. Сначала ввели минимальную цену на алкоголь, и сегодня она достигла 250 рублей за пол-литра водки. Затем запретили продажу крепкого алкоголя ночью, сократили количество мест, где можно его употреблять, запретили его рекламу, стали контролировать продажу алкоголя несовершеннолетним.

По мнению экспертов, именно катастрофическая ситуация в начале 2000-х годов стала сигналом к принятию таких мер. Однако они высказывают опасения по поводу количества контрафактного алкоголя, в том числе самогона, потребление которого присутствует в сельской местности. И об этой проблеме свидетельствует статистика алкогольных отравлений. Плюс автор статьи отмечает проблему крайностей в России: если есть те, кто не пьёт, то есть и те, кто пьёт очень сильно, и по этому критерию Россия обходит многие европейские страны.

Впрочем, эксперты ожидают, что эти результаты будут иметь длительный эффект. Прежде с проблемой алкоголизма пытались бороться и в царские, и в советские времена. Однако нынешнюю политику хорошо иллюстрирует и сам Владимир Путин, который пришёл на смену Борису Ельцину, знаменитому плохим здоровьем и пристрастием к алкоголю. Путин же отказался включать потребление спиртного в список традиционных ценностей россиян. А разные молодёжные организации стали проводить антиалкогольные рейды.

Впрочем, как отмечает автор статьи, в российском обществе произошла и более глубокая трансформация: жизнь россиян изменилась и после СССР, и после 1990-х годов. Как отмечают эксперты, в советское время была твёрдая уверенность в завтрашнем дне, а сейчас больше нельзя оправдать запоем трёхдневное отсутствие на работе. К тому же, похоже, у россиян исчезла традиционная доброжелательность по отношению к алкоголикам, маргиналам и блаженным. Так, судя по опросу 2018 года, около 46% респондентов назвали алкоголизм болезнью, а 31% — социальной проблемой.

И, по наблюдению экспертов, люди перестали пить в открытую и в городах, и в посёлках, так что единственное, когда это остаётся возможно, — в поездках по принципу «всё включено», где пить начинают сразу после магазинов беспошлинной торговли, пишет Le Monde.