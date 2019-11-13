CNN: охотники за сокровищами нашли на дне Балтики ликёр русской знати — но не попробовали ни капли

Группа охотников за сокровищами достала сотни бутылок редкого коньяка и ликёра с корабля, потопленного немецкой подводной лодкой в Балтийском море во время Первой мировой войны, пишет CNN. Как отмечает канал, хотя команда пока что не может точно установить степень сохранности напитков и их цену, она предполагает, что они были предназначены либо для самого царя, либо для его ближайшего окружения.

Группа охотников за сокровищами достала сотни бутылок редкого коньяка и ликёра с корабля, который был потоплен немецкой подводной лодкой во время Первой мировой войны, пишет CNN.

На протяжении недели водолазы и подводные беспилотные аппараты групп Ocean X Team и iXplorer работали круглые сутки, чтобы достать ящики с напитками со шведского парохода SS Kyros, который находился на глубине 77 м в Балтийском море.

Команда достала 600 бутылок коньяка De Haartman & Co. и 300 бутылок ликёра бенедиктин. На данный момент, по словам Петера Линдберга из Ocean X Team, этот брэнд принадлежит Bacardi.

«Мы пока не знаем, можно ли всё это пить. Мы ощутили едва ощутимый запах, идущий от бутылок с бенедиктином, — запах сладостей и трав, — сообщил Линдберг. — Но мы не можем понюхать коньяк, однако, возможно, что это хорошо, так как запах не должен пробиваться через пробку».

По его словам, они исследует коньяк и ведут диалог с Bacardi, чтобы установить ценность груза.

«Коньяк относится к крайне малоизвестной марке, и мы не знаем, как это скажется на цене, — отметил Линдберг. — Мы определённо не хотим открывать бутылку, в случае если её ценность составляет десятки тысяч долларов. Мы пытаемся найти информацию, но это непросто».

Охотники за сокровищами пока не могут сказать, у скольких бутылок пробки находятся в нетронутом состоянии, однако некоторые из них ушли вниз по горлышку.

«Те бутылки, в которых пробки находятся на своих местах, должны быть в порядке, так как между содержимым и пробкой по-прежнему есть воздух», — добавил Линдберг.

В 1917 году Kyros шёл из Франции в Санкт-Петербург, который тогда назывался Петроград, однако наткнулся на немецкую подлодку UC58. Россией тогда правил царь Николай II.

«Мы не можем сказать наверняка, предназначались ли эти бутылки для самого царя, но для его дворянского окружения — наверняка», — сообщил собеседник CNN.

Капитан подлодки потопил судно, потому что посчитал, что оно перевозит контрабанду. Что касается команды, то, по словам Ocean X, их подобрал корабль, который находился неподалёку, после чего они вернулись в Швецию.

Помимо алкогольных напитков водолазы обнаружили на борту кобуру и находящийся в плачевном состоянии пистолет системы «Люгер». Обломки судна были обнаружены в 1999 году и с тех пор регулярно страдали от рыболовного промысла. Команде пришлось снимать с обломков сети, чтобы водолазы могли пролезть внутрь судна. По словам Линдберга, в конечном счёте, они собираются продать бутылки, однако никакой спешки здесь нет.