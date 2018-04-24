BuzzFeed: спрятанных сокровищ хватит и на наш век

BuzzFeed решил пройтись по некоторым известным случаям обнаружения кладов, которые принесли тем, кто их нашёл, не один миллион долларов. Кроме того, издание решило рассказать о тех сокровищах, которые всё ещё ждут, чтобы их нашли.

Спрятанные сокровища вполне реальны, и местонахождение некоторых из них приблизительно известно, пишет BuzzFeed.



Так, издание сообщает, что американская пара, гуляя с собакой по территории своих владений, наткнулась на банку, торчавшую из земли. Откопав банку, они обнаружили в ней золотые монеты времён Гражданской войны в США. В этой, а также в нескольких других банках, найденных парой, находилось золото на сумму примерно $10 млн.



Другой американец, купив картину за $4 на блошином рынке, обнаружил за ней лист бумаги. Этот лист оказался не чем иным, как Плакатом Данлепа, то есть одним из 500 оригинальных копий Декларации независимости США. Продав одну из 23 известных миру копий, он выручил $2,42 млн.



В 1992 году в Великобритании находка принесла своему счастливому обладателю $1,75 млн, продолжает издание. Хоксненский клад был обнаружен англичанином, который искал в поле свой потерянный молоток. По словам археологов, найденные им украшения и монеты относятся к V веку.



BuzzFeed также сообщает, что англичанин Терри Герберт стал богаче на $3,2 млн, обнаружив в 2009 году Стаффордширский клад. Помимо золота и серебра, Герберт нашёл большое количество военного обмундирования, в том числе шлемы, ножи и мечи VI—VII веков.



Вблизи побережья Колумбии был обнаружен клад, который в настоящий момент оценивается в сумму от $4 млрд до $17 млрд. Издание отмечает, что клад оказался на дне океана в результате затопления англичанами корабля, который перевозил золото, серебро и изумруды из Перу в Испанию для финансирования войны за испанское наследство. На находку претендуют сразу три страны: Испания, США и Колумбия.



В 1985 году известный кладоискатель Мэл Фишер обнаружил ещё одно затонувшее сокровище. 32 тонны серебра, 3 тыс. изумрудов по 77 карат, а также большое количество золота были обнаружены на побережье Флорида-Кис, США, и оценено в сумму $450 млн. Сообщается, что Фишер получил 5% от стоимости находки, то есть $20 млн.



Приобретя диван за $215, студентка заработала более $27 тыс., обнаружив в нём картину XVII века. Отмечается, что авторство произведения «Подготовка к бегству в Египет» неизвестно, однако существуют предположения, что оно может быть связано с итальянским художником Карло Сарачени.



Перечислив семь, пожалуй, самых известных находок, издание предлагает взглянуть на те клады, которые, как считается, всё ещё ждут, что их найдут.



Один из таких кладов, а именно сундук с золотом и артефактами, был спрятан торговцем антиквариатом Форрестом Фенном где-то в Скалистых горах. Фенн оставил подсказку в своих мемуарах: «Начинается это там, где остановились тёплые воды/ И возьмите их вниз по каньону/ Не далеко, но так далеко, что не дойти/ Поставьте их под домом Брауна». Считается, что клад так и не был найден.



Ещё один клад, полагают, спрятан где-то на острове Кокос, Коста-Рика. Издание отмечает, что спрятал его Уильям Томпсон. На Томпсона была возложена обязанность по охране клада, но он и команда его корабля украли сокровище. Члены команды были казнены, а сам Томпсон вместо того, чтобы привести испанцев к кладу, скрылся в лесу на острове. Отмечается, что спрятанное Томпсоном богатство оценивается приблизительно в сумму $200 млн.



Так и не были найдены следы Янтарной комнаты, которая была подарена Пруссией России ещё в XVII веке, продолжает издание. С 1755-го по 1941 год Янтарная комната находилась в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге. Оттуда она была вывезена нацистами в музей Кёнигсбергского замка. В связи с бомбардировками в 1943 году куратор музея принял решение перевезти Янтарную комнату, после чего её следы затерялись. Издание отмечает, что, согласно существующим версиям, она может быть всё ещё в Калининграде или на дне Балтийского моря.



Сообщается, что где-то во французской глубинке уже около 25 лет спрятана золотая сова Макса Валентина. Валентин оставил 12 подсказок и вплоть до своей смерти отвечал на вопросы кладоискателей, но отыскать сову пока никому не удалось.



Кроме того, из 50 яиц Фаберже, некогда принадлежавших российской царской семье, восемь считались пропавшими вплоть до 2015 года, продолжает издание. В 2015 году одно из яиц было найдено на Среднем Западе США. Его стоимость оценивается в сумму $33 млн. Считается, что до сих пор необнаруженные семь яиц находятся либо в Великобритании, либо в США.



Так и не был найден мифический золотой город Пайтити, спрятанный где-то в Андах, пишет BuzzFeed. Упоминание об этом городе от 1600 года содержатся в архивах Ватикана, однако его местоположение всё ещё остаётся загадкой.



Ещё одно сокровище некогда принадлежало известному американскому гангстеру по прозвищу Голландец Шульц. Считается, что он решил спрятать своё состояние в размере $5 млн где-то в горном хребте Кетскил. BuzzFeed отмечает, что, по слухам, сокровище спрятано между двумя соснами, помеченными крестом, недалеко от реки Эсопус-Крик в Нью-Йорке.