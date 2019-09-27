Die Welt: сокровища нацистов ищут в бывшем концлагере

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03:00 Лавров рассказал о «таянии» доминирования Запада в мире Западу трудно смириться с тем, что длившееся веками доминирование в мировых делах тает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на ГА ООН.

03:00 Головин признан лучшим футболистом мид-уика по версии WhoScored Российский полузащитник клуба французской футбольной Лиги 1 «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком мид-уика по версии WhoScored.

03:00 Китай выступил против размещения РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе Министр иностранных дел Китая Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что КНР против размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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03:00 Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией Несмотря на напряжённость между Россией и США, странам нужно конструктивно подойти к взаимодействию, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

03:00 The Guardian отреагировал на недовольство российских болельщиков трансляциями АПЛ Британские СМИ выпустили материал по поводу жалоб российских болельщиков на качество трансляций Английской премьер-лиги (АПЛ).

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03:00 В больницах Москвы пройдут дни открытых дверей В столичных больницах пройдут дни открытых дверей. Они состоятся в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщает сайт «Москва 24».

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03:00 В Германии «внимательно следят» за ситуацией вокруг Deutsche Welle В Германии очень внимательно следят за развитием ситуации вокруг телерадиокомпании Deutsche Welle в России, заявили в немецком ведомстве госминистра по вопросам культуры и СМИ.

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03:00 Фигурист Игнатов победил на турнире в Германии Россиянин Макар Игнатов завоевал золото на турнире по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

03:00 Страны НАТО отработали действия авиационных наводчиков в Латвии Военные стран НАТО в рамках учений «Серебряная стрела» в Латвии отработали действия авиационных наводчиков.

03:00 Каррера заявил, что в «Спартаке» всего добился самостоятельно Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об успешной работе в туринском «Ювентусе» и российском клубе.

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03:00 Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость ситуации с визами США Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в Нью-Йорке широкий круг вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и на Корейском полуострове.

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