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Die Welt: сокровища нацистов ищут в бывшем концлагере

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В апреле 1945 года войска США обнаружили под концлагерем Бухенвальд две штольни, наполненные награбленным нацистами золотом. С тех пор ходят слухи о наличии ещё нескольких хранилищ с сокровищами. И вот недавно на территории начались раскопки с целью установить, имеются ли там другие штольни и туннели, сообщает Die Welt.
Die Welt: сокровища нацистов ищут в бывшем концлагере
Reuters

В 1945 году американские войска обнаружили под концентрационным лагерем Бухенвальд две штольни, полные награбленного нацистами имущества. С тех пор и ходят слухи о наличии ещё нескольких хранилищ с сокровищами, пишет немецкая газета Die Welt.

Раскопки же в каменном карьере концлагеря Бухенвальд должны помочь дать ответ на вопрос, имеются ли там другие штольни и туннели. Об их начале объявили телеканал MDR, Земельное ведомство по охране памятников и археологии Тюрингии (TLDA) и фонд «Мемориальные комплексы Бухенвальд и Дора-Миттельбау» в Веймаре, уточняет автор статьи Дирк Лёр.

В мемориальном комплексе Бухенвальд надеются таким образом получить новые данные об истории концлагеря или раз и навсегда развенчать мифы о захороненных в каменном карьере сокровищах нацистов, пояснил заместитель руководителя мемориального комплекса Филипп Нойманн-Тайн.

Как отмечает журналист Die Welt, поводом для начала раскопок послужили результаты исследования, которое провёл MDR. В руки сотрудников немецкого телеканала попал аэроснимок каменного карьера, который был сделан в феврале 1945 года. На нём есть указания на то, что помимо двух уже известных штольней каменоломные работы, возможно, велись ещё в нескольких местах.

В тех же двух штольнях, которые в апреле 1945 года обнаружили американские солдаты, находилось награбленное нацистами имущество: речь идёт о тоннах золота и серебра, в том числе из Освенцима. Позднее через Франкфурт-на-Майне их переправили в Соединённые Штаты и Англию, вносит ясность автор статьи Дирк Лёр.

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источник
Die Welt Германия Европа
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археология Германия концлагерь
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