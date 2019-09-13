El País: испанские археологи ответят перед судом за выманивание грантов фейковыми сенсациями

3 февраля 2020 года в испанском городе Витория состоится суд над тремя членами археологической группы, пишет El País. Директор этой группы Элисео Хиль и его команда получили многомиллионные гранты после манипуляций с археологическими находками. Они пытались убедить людей в том, что найденные ими артефакты имеют «мировое значение».

Как поясняет издание, в 2006 году Элисео Хиль объявил об открытии, которое якобы должно было совершить переворот в истории лингвистики и даже христианства. Однако вместо этого он оказался «в аду одной из крупнейших фальсификаций в области истории».

Хиль изначально продемонстрировал кусочки глины с якобы самым древнейшим изображением распятья Иисуса Христа. На других обломках керамики были египетские иероглифы и даже древнейшие надписи на баскском языке, которые, как заявлялось, были сделаны на 600 лет раньше до тех пор известных надписей на баскском. Поначалу всё шло хорошо.

Компания Хиля Lurmen получила спонсорскую помощь в размере €3,7 млн от баскской фирмы Euskotren. И это помимо тех средств, которые были предоставлены археологам властями провинции Алава, где и проводились раскопки. В результате международная известность команды Хиля начала расти по экспоненте.

Но тут что-то пошло не так, иронизирует издание. Некоторое время спустя комиссия, сформированная из 26 экспертов, начала работать над установлением подлинности находок. В 2008 году они пришли к выводу, что самые противоречивые, потрясающие и провокационные находки оказались подделкой. Для их создания, как выяснилось, были использованы подлинные, но абсолютно заурядные археологические находки.

Найденные артефакты подверглись критике со стороны не только других археологов, но и теологов и экспертов в области филологии и античной истории.

Ещё 4 мая 2009 года власти Алавы подали два иска против Элисео Хиля. Его привлекли как главного ответчика по делу о мошенничестве и порче художественного наследия. Прокуратура требует для него пять с половиной лет тюрьмы.

Вместе с Хилем на скамье подсудимых также окажутся его два главных коллеги Оскар Эскрибано и Рубен Сердан. Они могут получить пять с половиной лет и два с половиной года тюрьмы соответственно. Власти Алавы просят снизить сроки до трёх лет и девяти месяцев для Хиля и Эскрибано, требуя при этом компенсацию в размере €600 за каждую из почти 500 сфальсифицированных находок. То есть общая сумма финансовых требований составляет €285 600, говорится в статье.

В мае 2016 года защита Хиля настаивала на отправке дела в архив, однако суд назначил девять заседаний по этому процессу, в рамках которого будут выслушаны десятки свидетелей. И вот теперь у этой «археологической мыльной оперы» появилась дата судебного заседания.