Die Welt: бывший охранник концлагеря попал под суд за соучастие в убийстве 5230 человек

В Германии будут судить бывшего охранника концентрационного лагеря Штуттгоф за пособничество убийствам, сообщает Die Welt. По утверждениям стороны обвинения, он был «маленькой шестерёнкой в машине смерти» и, пресекая попытки к бегству, позволял преступлениям совершаться. Этот процесс может стать последним, на котором будут рассматриваться преступные деяния нацистов, отмечает издание.

Земельный суд Гамбурга открыл дело против бывшего эсэсовца Бруно Д., служившего охранником в концентрационном лагере Штуттгоф под Гданьском, сообщает Die Welt. Его обвиняют в соучастии в убийстве 5230 человек.

В 79-страничном обвинительном акте говорится, что со своей сторожевой вышки он мог видеть столбы дыма от костров, где сжигались тела убитых заключённых. Он также знал, что на территории лагеря находится газовая камера, в которой нетрудоспособных заключённых травили «Циклоном Б». И ему точно было известно о блоке 29/30, так называемом блоке смерти. Там убивали евреев, оставляя их без еды, воды и медицинского ухода. «Как минимум 5 тысяч человек погибли в сараях, пропитанных экскрементами и гноем».

Судебные разбирательства начнутся 17 октября. Так что Бруно Д., которому исполнилось уже 92 года, придётся ответить за пособничество убийствам. Этот процесс может стать последним, на котором будут рассматриваться преступные деяния нацистов, отмечает издание.

Бруно. Д. служил в лагере с 9 августа 1942 года по 26 апреля 1945-го, когда лагерь был эвакуирован. В ходе допроса бывший сторож признал, что видел сотни трупов и слышал крики из газовой камеры. По его словам, многие люди умирали от болезней, а из рассказов других людей он узнал о том, что женщин также травили газом. «Я знал, что там находятся евреи, которые не совершали никаких преступлений. Что они были там только потому, что они евреи. И у них так же есть право жить и свободно работать, как и у любого человека», — рассказал он.

Непосредственно в совершении убийств бывшего эсэсовца никто не обвиняет, продолжает Die Welt. Но он был «маленькой шестерёнкой в машине смерти». Аргумент стороны обвинения заключается в том, что без вооружённой охраны, которая пресекала попытки побега, совершать убийства в лагере было бы невозможно. К тому же любой охранник мог попросить о переводе на фронт. Так что тот, кто не хотел участвовать в происходящем, мог покинуть лагерь. В связи с этим можно говорить о виновности Бруно Д., поясняет Die Welt.