Daily Mail отчитала британцев за «алкогольный позор»

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала новый доклад, в котором сравнивается объём потребления чистого спирта в 44 странах. Хотя в этом списке Великобритания находится на 19 месте, в среднем в ней выпивается больше алкоголя, чем в сопоставимых странах, что делает её жителей «самыми запойными пьяницами на Земле», считает издание.

Британцы старше 15 лет ежегодно выпивают по 9,7 литра чистого спирта. Это равнозначно 108 бутылкам 12-процентного вина или 342 пинтам 5-процентного светлого пива, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование.

Эта статистика была накануне опубликована Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В докладе сравнивается объём чистого спирта, который потребляют жители 44 стран, поясняет издание.

В списке ОЭСР Великобритания находится на 19 месте. Но в среднем в ней выпивают на 800 миллилитров чистого спирта больше, чем в сопоставимых по населению странах, обращает внимание таблоид.

Первое место в докладе занимает Литва, где на взрослого ежегодно приходятся «поразительные» 12,3 литра чистого спирта. За ней в списке «сильно пьющих наций» следуют Австрия, Франция, Чехия, Люксембург и Ирландия, а Россия находится на девятой позиции.

При этом Турция, Израиль, Индия, Коста-Рика, Мексика и Колумбия оказались в самом конце таблицы. Во всех этих странах выпивают менее пяти литров чистого спирта, обращает внимание Daily Mail.

Ниже Соединённого Королевства оказались самые густонаселённые страны: Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. Это означает, что британцы — «самые запойные пьяницы на Земле», рассуждает издание, которое называет сложившуюся ситуацию «алкогольным позором».

Доклад ОЭСР также показывает интересную взаимосвязь между объёмом выпитого алкоголя в разных странах и вероятностью их граждан стать алкоголиками. К примеру, в Британии потребление в среднем выше, но доля пьющих граждан, которые классифицируются как «зависимые», одна из самых низких.

Схожая ситуация наблюдается во Франции. Она занимает третье место среди самых пьющих стран, но число зависимых в ней ниже среднего значения. В то же время Австрия и восточноевропейские страны, в том числе Латвия, Венгрия и Россия, одновременно имеют высокий уровень потребления спиртного и относительно большое количество алкоголиков, отмечает издание.

Представители благотворительных организаций в интервью Daily Mail признали, что проблема с алкоголизмом в Британии не такая острая, как во многих других странах. В то же время, по их словам, миллионы жителей королевства рискуют серьёзно подорвать своё здоровье в долгосрочной перспективе, если не откажутся от выпивки.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Tom: Это отвратительно. Ну же, британцы, давайте выйдем с 17 места на первое к Рождеству. Я уже иду в паб, чтобы положить начало этому делу.

Orwellian1984: Я пью, чтобы забыть. О предателях и анархистах, которые сейчас заседают в парламенте. Затем каждое утро мне приходится сталкиваться с лживыми проходимцами в СМИ, которые ежеминутно извергают потоки гнусного предательства при любом удобном случае.

Peter: Отставать от Ирландии и России в таблице потребления алкоголя — это нормально. Отставать от Франции — это позор.

Deebod: Чувствуешь гордость за то, что ты британец!

Realityislostonhere: За это стоит выпить.

Fact hunt: То есть мы пьём меньше, чем наши европейские соседи, но тем не менее статья устраивает разнос нам. Непонятно.