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Daily Mail отчитала британцев за «алкогольный позор»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала новый доклад, в котором сравнивается объём потребления чистого спирта в 44 странах. Хотя в этом списке Великобритания находится на 19 месте, в среднем в ней выпивается больше алкоголя, чем в сопоставимых странах, что делает её жителей «самыми запойными пьяницами на Земле», считает издание.
Daily Mail отчитала британцев за «алкогольный позор»
GLP

Британцы старше 15 лет ежегодно выпивают по 9,7 литра чистого спирта. Это равнозначно 108 бутылкам 12-процентного вина или 342 пинтам 5-процентного светлого пива, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование.   

Эта статистика была накануне опубликована Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В докладе сравнивается объём чистого спирта, который потребляют жители 44 стран, поясняет издание.  
 
В списке ОЭСР Великобритания находится на 19 месте. Но в среднем в ней выпивают на 800 миллилитров чистого спирта больше, чем в сопоставимых по населению странах, обращает внимание таблоид.
 
Первое место в докладе занимает Литва, где на взрослого ежегодно приходятся «поразительные» 12,3 литра чистого спирта. За ней в списке «сильно пьющих наций» следуют Австрия, Франция, Чехия, Люксембург и Ирландия, а Россия находится на девятой позиции.  
 
При этом Турция, Израиль, Индия, Коста-Рика, Мексика и Колумбия оказались в самом конце таблицы. Во всех этих странах выпивают менее пяти литров чистого спирта, обращает внимание Daily Mail.
 
Ниже Соединённого Королевства оказались самые густонаселённые страны: Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. Это означает, что британцы — «самые запойные пьяницы на Земле», рассуждает издание, которое называет сложившуюся ситуацию «алкогольным позором».
 
Доклад ОЭСР также показывает интересную взаимосвязь между объёмом выпитого алкоголя в разных странах и вероятностью их граждан стать алкоголиками. К примеру, в Британии потребление в среднем выше, но доля пьющих граждан, которые классифицируются как «зависимые», одна из самых низких.
 
Схожая ситуация наблюдается во Франции. Она занимает третье место среди самых пьющих стран, но число зависимых в ней ниже среднего значения. В то же время Австрия и восточноевропейские страны, в том числе Латвия, Венгрия и Россия, одновременно имеют высокий уровень потребления спиртного и относительно большое количество алкоголиков, отмечает издание.
 
Представители благотворительных организаций в интервью Daily Mail признали, что проблема с алкоголизмом в Британии не такая острая, как во многих других странах. В то же время, по их словам, миллионы жителей королевства рискуют серьёзно подорвать своё здоровье в долгосрочной перспективе, если не откажутся от выпивки.
 
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
 
Tom: Это отвратительно. Ну же, британцы, давайте выйдем с 17 места на первое к Рождеству. Я уже иду в паб, чтобы положить начало этому делу.
 
Orwellian1984: Я пью, чтобы забыть. О предателях и анархистах, которые сейчас заседают в парламенте. Затем каждое утро мне приходится сталкиваться с лживыми проходимцами в СМИ, которые ежеминутно извергают потоки гнусного предательства при любом удобном случае. 
 
Peter: Отставать от Ирландии и России в таблице потребления алкоголя  это нормально. Отставать от Франции  это позор.
 
Deebod: Чувствуешь гордость за то, что ты британец!
 
RealityislostonhereЗа это стоит выпить.
 
Fact hunt: То есть мы пьём меньше, чем наши европейские соседи, но тем не менее статья устраивает разнос нам. Непонятно. 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Daily Mail Великобритания Европа
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