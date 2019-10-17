ZDF: конкурс «Трезвая деревня» помогает бороться с пьянством в российской глубинке

По данным ВОЗ, потребление алкоголя в России за последние годы заметно снизилось. Однако в сельской местности пьют по-прежнему много. Чтобы это исправить, по всей стране проводится конкурс «Трезвая деревня», передаёт немецкий телеканал ZDF. Деревне-победителю полагается денежный приз в размере почти €7 тыс., которые должны быть использованы на пользу всем жителям.

Ахмерово — деревня на краю Европы, в Башкирии, к западу от Урала. Сегодня здесь празднуют. Деревня хочет показать себя с лучшей стороны, потому что тут присутствуют контролёры: Ахмерово принимает участие в конкурсе «Трезвая деревня». Вместо водки или пива — чай и кумыс.

ИСКАНДЕР ЮЛДЫШЕВ, организатор конкурса «Трезвая деревня»: Мы организуем это соревнование, чтобы привлечь внимание людей к более здоровому образу жизни. По статистике, большинство нарушений и преступлений совершаются в состоянии опьянения. То же касается и несчастных случаев на дороге.

Разные деревни по всей России соревнуются друг с другом в рамках этого конкурса. Цель — снизить потребление алкоголя в сельской местности и избавиться от него в повседневной жизни. Деревне-победителю полагается денежный приз на сумму почти 7 тысяч евро, которые потом должны быть потрачены всем на пользу — например, на организацию лошадиных скачек, которые здесь очень популярны.

НАДЖИБА ШАЙВЕЛЕВА, жительница деревни: В молодые времена я, конечно, пробовала водку. Мужчины тоже пили. Сегодня в деревне очень хорошо. Сегодня у нас уже не увидишь пьяных.

Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя в водочной стране России за последние годы заметно снизилось. Однако именно в сельских регионах продолжают много пить. В том числе и по этой причине в деревенском магазине Нажии Валеевой бесполезно искать алкоголь — она его больше не продаёт.

НАЖИЯ ВАЛЕЕВА, хозяйка магазина: Некоторые говорят, что мне вообще нужно закрываться, потому что в магазине больше нет ничего выпить. Но большинство были рады — в первую очередь, женщины, у которых пьющие мужья. Наша деревня далёкая, и нет возможности просто взять и поехать куда-нибудь, чтобы купить водки.

ЗАРИФ ВАЛЕЕВ, муж хозяйки магазина: Я полностью поддерживаю мою супругу. Она всё делает правильно. Многие люди умирают из-за алкоголя. Большинство моих друзей, с которыми я работал, уже ушли из жизни. Когда я думаю о них, мне грустно до слёз — они допились до смерти.

До этого в Ахмерово больше доходить не должно. У деревни есть все шансы победить, говорят контролёры. Хотя они, конечно, не могут знать, действительно ли здесь постоянно пьют только чай и кумыс. К слову, кобылье молоко, когда оно забродит, тоже содержит алкоголь.

Дата выхода в эфир 14 октября 2019 года.