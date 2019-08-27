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ERR: эстонцев призывают взять в сентябре очередной «отпуск» от алкоголя
В Эстонии начинается кампания под девизом «Возьми отпуск от алкоголя!», призывающая жителей воздержаться от употребления спиртных напитков. Эксперты настойчиво рекомендуют эстонцам сделать подарок своему психическому и физическому здоровью, хотя бы на время «отдохнув» от алкоголя, сообщает ERR.
ERR: эстонцев призывают взять в сентябре очередной «отпуск» от алкоголя
Pixabay

В сентябре в Эстонии в очередной раз пройдёт социальная кампания, предлагающая населению в течение месяца отдохнуть от употребления алкоголя. Девиз кампании этого года — «Возьми отпуск от алкоголя!», сообщил во вторник, 27 августа, Институт развития здоровья.

«Предоставив себе отпуск от алкоголя, вы делаете подарок своему психическому и физическому здоровью», — сказала Аннели Саммель, директор центра предупреждения рисков для здоровья Института развития здоровья.

В прошлом году к акции присоединились около 28 тысяч человек.

Дата публикации 27 августа 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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