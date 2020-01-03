USA Today: нью-йоркский политик, призывавший не пить за рулём, угодил в пьяное ДТП

Накануне Нового года член парламентской ассамблеи штата Нью-Йорк Брайан Колб был арестован за вождение в нетрезвом виде. Примечательно, что за несколько дней до происшествия политик заявлял, что не существует никаких оправданий для водителей, которые садятся за руль пьяными в праздничный сезон, пишет USA Today.

Накануне Нового года члена ассамблеи штата Нью-Йорк республиканца Брайана Колба арестовали за вождение в нетрезвом виде. По иронии судьбы, несколькими днями ранее он осуждал водителей, которые садятся за руль пьяными в праздничный сезон, сообщает USA Today.

Автомобиль Колба въехал в канаву перед его домом. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, сообщил изданию шериф округа Онтарио Кевин Хендерсон.

По словам Хендерсона, Колб провалил тест на трезвость и был задержан прибывшими на место стражами правопорядка. Ему предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде и небезопасном развороте. После этого политика отправили в тюрьму округа, где он дожидается судебного разбирательства.

Колб представляет 131-ый округ ассамблеи штата Нью-Йорк с 2000 года, который включает округа Онтарио и Сенека. В 2009-ом он возглавил республиканское меньшинство законодательного органа, отмечает USA Today.

«В этот праздничный сезон не существует никаких оправданий нетрезвому вождению», — подчеркнул Колб в сообщении в Twitter за несколько дней до происшествия. Позже этот твит был удалён, обращает внимание издание.

После ареста политик написал в своё микроблоге: «Это была ужасная ошибка в суждении, которую я призываю других не допускать, и я несу полную ответственность за случившееся. Я хочу принести искренние извинения моей семье, друзьям, коллегам и жителям 131-го округа ассамблеи».

Известия об аресте законодателя дали некоторым повод потребовать его отставки. «Брайан Колб должен уйти с поста лидера меньшинства в ассамблеи. То, что он ещё этого не сделал, — это позор», — заявил однопартиец и коллега политика Киран Майкл Лалора.

Примечательно, что СМИ узнали об аресте одно из самых влиятельных республиканцев штата только спустя 12 часов после аварии. Шериф Хендерсон заявил, что его служба ничего не пыталась скрывать от общественности, а задержка публикации доклада была вызвана лишь соблюдением бюрократических процедур.

Внедорожник, на котором Колб попал в аварию, является государственной собственностью.

Однако представители политика не ответили на запрос издания, придётся ли налогоплательщикам платить за ремонт пострадавшего автомобиля.

Издание подчёркивает, что в прошлом Колб занимал очень жёсткую позицию в отношении вождения в нетрезвом виде. В частности, в 2009 году он и его коллеги по Республиканской партии поддержали Закон Леандры, который ужесточал наказание для нетрезвых водителей, перевозящих детей.

«Закон Леандры поможет удержать нетрезвых автомобилистов от наших дорог. И что самое важное, он станет чётким сигналом для тех, у кого может появиться хотя бы мысль о том, чтобы попытаться вести машину в нетрезвом виде с пассажиром-ребёнком», — говорил в то время Колб.