Немецкий экономист: отказ от атомной энергии помешает Германии достичь целей по климату

На заседании немецкого правительства в среду было принято решение не рассматривать возможность возвращения к использованию атомной энергии, сообщает телеканал N-TV. Эксперты, однако, ставят такой подход под сомнение. По мнению экономиста Ханс-Вернера Зинна, невозможно одновременно отказаться от угля и атомной энергии, продолжая при этом наращивать энергопотребление. Кроме того, без АЭС Германия не сможет достичь заявленных целей в сфере защиты окружающей среды и климата.

Должна ли Германия придерживаться отказа от атомной энергии? Таким вопросом вслед за правительством в Берлине задался немецкий телеканал N-TV.

Для экономиста Ханс-Вернера Зинна ответ очевиден. Он не только критически высказался по поводу планов немецкого правительства об отказе от атомной энергии, но и обратил внимание на то, что климатические цели, к которым стремится Германия, при таком раскладе недостижимы.

С точки зрения бывшего главы Мюнхенского института экономических исследований Ifo Ханс-Вернера Зинна, Германия не сможет достичь заявленных целей в сфере экологии и климата. «По-другому не получится. Нельзя одновременно отказаться от угля и атомной энергии и потом дополнительно значительно повышать расход электроэнергии с переходом на электромобили», — подчеркнул экономист в беседе с журналистами немецких СМИ.

По мнению Зинна, нужно было давно уже обдумать ситуацию и оставить идею отказа от атомной энергии. Сейчас это приведёт к краху и тяжёлым потерям. Кроме того, следуя избранным путём, не удастся достичь климатических целей: «Самое позднее через десять лет люди поймут, что это не работает». Это должны признать даже зелёные, уверен Ханс-Вернер Зинн.

Как напоминает телеканал N-TV, в среду правительство Германии приняло решение отказаться от обсуждений возможного возвращения к атомной энергетике по соображениям защиты окружающей среды.

Ранее необходимость отказа от атомной энергетики, в пользу которого было принято решение после аварии ядерного реактора на АЭС в Фукусиме в 2011 году, поставил под сомнение эксперт ХДС по экономике Йоахим Пфайфер. В интервью немецким СМИ он отметил, что при нынешних обстоятельствах он был бы готов к использованию энергии атомных электростанций в будущем, и фракция ХДС его в этом поддержит.