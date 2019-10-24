ZDF: немецкие ядерные отходы снова отправляются в Россию

Начиная с мая 2019 года немецкая фирма Urenco возобновила поставки своих ядерных отходов на территорию России, сообщает ZDF. Ранее Urenco уже вывозила свои отходы в Россию, что приводило к катастрофическим последствиям, из-за того что контейнеры с ядовитым фторидом урана хранились под открытым небом и разрушались от перепадов температур.

В 2007 году в программе Frontal 21 сообщалось о перевозках обогащённого урана из Германии в Россию. Ядерные отходы были последствиями производства тепловыделяющих элементов фирмой Urenco из немецкого города Гронау. В поездах, подобных этому, перевозилось более 20 тысяч тонн. В России большая часть отходов складировалась в бочках под открытым небом, что привело к катастрофическим последствиям.

АЛЕКСАНДР БОЛТАЧЁВ, бывший сотрудник Сибирской АЭС: На огромной площади стоят тысячи контейнеров с фторидом урана, ржавеющие от перепада температур. Летом там очень жарко, а зимой морозы превышают -40 °С. Дождь, снег — всё это разрушает контейнеры. В них образуются трещины, которые потом пытаются заделать.

Сотрудники АЭС рассказывали об инцидентах с летальным исходом и утверждали, что контейнеры представляют из себя реальную угрозу. Urenco отвергла эти обвинения и заявила, что речь идёт не об атомных отходах, а о вторичном сырье. Несмотря на это, в 2009 году поставки в Россию прекратились.

Теперь стало известно о том, что Urenco возобновила транспортировку. Согласно данным немецкого правительства, новый контракт предусматривает вывоз около 12 тысяч тонн ядовитого фторида урана до 2022 года.

СИЛЬВИЯ КОТТИНГ-УЛЬ, депутат партии зелёных: Это безответственно со стороны Urenco, которая ранее из-за серьёзных причин приостанавливала поставки. Факт возобновления поставок показывает, что компании совершенно безразличен ущерб, наносимый людям и природе, а также то обстоятельство, что речь здесь идёт о ядерных отходах.

Представители Urenco заявили, что экспорт фторида урана в Россию не подлежит никаким ограничениям, экономически оправдан, а имеющаяся инфраструктура соответствует международным стандартам. В Urenco заверили, что непосредственно на месте убедились в безопасности контейнеров и предоставили фотографии.

Так что урановые поезда вновь едут в Россию: начиная с мая этого года было отправлено уже семь составов с 4 тысячами тонн ядовитых отходов немецкой атомной промышленности.

Дата выхода в эфир 22 октября 2019 года.