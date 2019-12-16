Эксперт: мечты Турции о мирном атоме реализуются благодаря России

Заветная мечта Анкары об обретении собственной ядерной энергетики, похоже, сбудется в 2023 году — именно тогда будет введён в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую», которую для Турции строит российский «Росатом», пишет в своей статье для Hürriyet Daily News председатель НПО «Лондонский энергетический клуб» и экс-дипломат News Мехмет Огютчю. Как подчёркивает Огютчю, Анкара много лет пытается реализовать проект строительства собственной АЭС, сотрудничая с самыми разными странами, но, по всей видимости, первым успешным проектом станет именно «Аккую».

Турция, похоже, наконец достигнет своей заветной цели по получению ядерных мощностей для выработки электроэнергии к 2023 году — именно тогда заработает первый из четырёх планируемых энергоблоков АЭС «Аккую», которую для Анкары строит российская корпорация «Росатом», пишет на страницах Hürriyet Daily News бывший турецкий дипломат и председатель НПО «Лондонский энергетический клуб» Мехмет Огютчю. Как отмечает эксперт, Турция «мечтала выйти на ядерный уровень» ещё с 60-х годов прошлого века и совершила за это время пять попыток это сделать, сотрудничая с самыми разными партнёрами: американцами, канадцами, французами, немцами и японцами. Однако ни один из этих проектов успехом так и не увенчался — и только теперь, когда Анкара обратилась к Москве, она получила возможность довести начатое до конца, говорится в материале.

В провалах прошлых совместных проектов по строительству АЭС отчасти виновата сама Турция, которая допускала ошибки в подсчётах стоимости проектов на этапе планирования, признаёт Огютчю. Вместе с тем, поскольку существуют подозрения о том, что цель ядерных инициатив Турции — не только улучшить ситуацию с энергоснабжением, но и заложить основы для военной ядерной программы в будущем, отдельные «сторонники теорий заговора» считают, что стране не даёт получить ядерные технологии некая «невидимая рука», подчёркивает он. Это вряд ли имеет отношение к действительности — всё-таки у Турции ещё с 1979 года имеется собственный исследовательский реактор, рассуждает эксперт.

Ядерная энергия в Турции часто рассматривается как один из путей для достижения стратегической цели Анкары по уменьшению зависимости от импорта энергоресурсов — ведь 98% газа и 93% нефти, потребляемых страной, ввозятся из-за рубежа, и появление АЭС может помочь ей обеспечить устойчивый рост и энергетическую безопасность. Между тем, это «не панацея» и обеспечить полную независимость от прочих стран Анкаре не удастся — ведь для получения технологий, финансирования и обогащённого урана, а также для вывоза ядерных отходов придётся искать зарубежных партнёров, предупреждает Огютчю.

АЭС «Аккую», о строительстве которой договорились президенты Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, будет иметь мощность 4800 МВт, а её срок эксплуатации должен будет составить 60 лет с возможностью продления ещё на 20 лет, напоминает автор. После завершения электростанции она будет генерировать около 35 млрд кВт*ч электроэнергии год. Строительство полностью финансируется «Росатомом», однако, поскольку коммерческая перспективность проекта сильно возросла, российская корпорация сможет привлечь дополнительные прямые инвестиции.

«Скептики» уже давно задают вопросы по поводу технологической стороны проекта, однако, по мысли автора, эти сомнения не вполне оправданы, поскольку «Росатом» поддерживает стратегическое партнёрство с целым рядом западных компаний: к примеру, паровые турбины и сопутствующее оборудование для «Аккую» поставляет Turbine Technology AAEM — совместное предприятие дивизиона «Росатома» «Атомэнергомаш» и американской General Electric, говорится в статье. Надзор за строительством и процессом установки оборудования будет обеспечивать французская инженерно-консалтинговая компания Assystem. С турецкой стороны в проекте принимает, среди прочих, участие компания Cengiz İnşaat, которая поставляет для АЭС гидравлическое инженерное оборудование, перечисляет автор.

Турецкие «ядерные амбиции» не ограничиваются проектом «Аккую» — Анкара также рассматривает ещё две масштабных инициативы, отмечает Огютчю. Первой из них является проект электростанции около города Синоп на черноморском побережье в сотрудничестве с французской Areva и японской Mitsubishi Heavy Industries — однако будущее этой станции оказалось под вопросом, поскольку иностранные компании решили отказаться от проекта. Второй проект — ещё одна АЭС в городе Игнеада, о возведении которой Турция договорилась в 2015 году с Китаем и американской Westinghouse; впрочем, и эта инициатива в последнее время не подаёт особых признаков жизни. Таким образом, Аккую пока остаётся единственным ядерным проектом Турции, который точно будет реализован, констатирует эксперт.