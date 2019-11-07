Expressen: шведы напуганы решением финских соседей построить АЭС от «Росатома»

Финляндия решила построить новую атомную электростанцию, которая будет располагаться всего в нескольких десятках километров от побережья Швеции, и это вызвало опасения у местного населения. А когда выяснилось, что ключевое участие в проекте примет российский концерн «Росатом», шведы заволновались ещё больше. Теперь местные активисты и граждане пытаются помешать строительству, пишет Expressen.

На территории финской общины Пюхяйоки, располагающейся всего в нескольких десятках километров от побережья шведского Норрланда, власти Финляндии планируют построить новую атомную станцию. Но когда выяснилось, что заниматься строительством будет российский государственный концерн «Росатом», финскому правительству потребовалось дополнительное время, чтобы проанализировать проект на предмет возможных «проблем с безопасностью», сообщает Expressen. Между тем информация о «российской» АЭС по соседству вызвала волну протестов в Швеции, где местные активисты при поддержке населения всеми силами пытаются остановить строительство, говорится в статье.



«На протяжении 60 лет в Боттенвик (северную часть Ботнического залива) круглые сутки будут выпускать по 45 кубометров тёплой воды в секунду. Это может навредить ценной и деликатной природе нашего залива. Кроме того, появятся опасные для жизни отходы, которые никуда не денутся ещё целую вечность», — объясняет 72-летняя Лена Лагерстам, антиквар на пенсии и официальный представитель организации «Боттенвик без атомной энергии». По её мнению, использование атомной энергии ничуть не поможет решить проблему опасных изменений климата, но при этом может серьёзно навредить ценной природе Боттенвика.



Лагерстам рассказала в интервью Expressen, что она внимательно просмотрела все отчёты о возможных экологических последствиях и считает, что с безопасностью этого проекта «не всё в порядке». А участие в деле России ещё больше усилило сопротивление местных жителей, пояснила она: «Это громадное российское предприятие связано с ядерным оружием, что может изменить ситуацию в области безопасности у нас на севере. Нет, такого позволить мы не можем, мы будем продолжать бороться». Лагерстам также напомнила о недавнем происшествии на военной базе в Архангельской области, где в результате взрыва при неудачных ракетных испытаниях погибли люди, в том числе специалисты, работавшие на «Росатом», а радиационный фон в окружающей среде на время оказался выше нормы, говорится в статье.



Проект по строительству АЭС в соседней Финляндии можно отнести к числу важнейших дел, которые за последние десять лет разбирало Управление охраны окружающей среды Швеции, рассказал в интервью Expressen сотрудник управления Эгон Энокссон. По его словам, это дело попало в управление из-за Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте), подписанной в Финляндии по инициативе Европейской экономической комиссии ООН. Согласно этой конвенции, при планировании деятельности, потенциально воздействующей на экологию, все страны обязаны информировать об этом своих соседей.



Управление охраны окружающей среды Швеции практически сразу разослало вопрос на рассмотрение муниципалитетам, окружным административным советам и природоохранным организациям. Однако когда выяснилось, что в проекте принимает участие «Росатом», весь процесс пришлось повторить, поясняет Expressen. Швеция дала свой ответ по поводу альтернативного атомного реактора весной 2014 года, и в нём указывалось, помимо прочего, на необходимость «более подробной и глубокой оценки рисков». Причём все частные лица, вовлечённые в обсуждение, «высказались против строительства», подчёркивается в статье.



В то же время профессор ядерной химии и промышленной переработки из Технического университета Чалмерса Кристиан Экберг считает, что атомная энергия уже давно пользуется «незаслуженно плохой репутацией», которая сложилась ещё даже до аварии в Чернобыле. «Отчасти это связано с пропагандой, когда людей запугивают, не считаясь с фактами, но также и с самой природой радиоактивности и излучения. Когда люди тонут или горят, мы можем принять меры, но когда мы сталкиваемся с чем-то, чего не ощущаем органами чувств, то начинаем бояться этого как чего-то мистического», — объясняет он.



По мнению Экберга, со стороны Финляндии действительно разумно требовать оценки безопасности реактора нового типа, который планируется использовать в Пюхяйоки. Однако это не означает, что нужно заранее отказаться от проекта, пояснил эксперт: «Реакторы отличаются друг от друга. Но это не значит, что мы должны отказываться от технологии как таковой». Он также подчеркнул, как важна культура безопасности в разных странах, и назвал Швецию «образцом для подражания» в этой области. Тогда как ситуация в России в советские времена послужила ярким примером «плохой культуры безопасности», что все смогли недавно увидеть в телесериале «Чернобыль», говорится в статье.



«Нельзя пытаться скрывать ошибки и проблемы. По всему миру ситуация в области безопасности разная. Но, откровенно говоря, сейчас в атомной энергетике больше всего разбираются Россия, Китай и Корея», — признаёт эксперт. Также он напомнил об опасности «культурных конфликтов» и риске различных «системных проблем» и сложностей, которые часто возникают, когда в той или иной стране АЭС строят зарубежные компании, пишет Expressen.



Атомная электростанция «Ханхикиви-1» должна расположиться в прибрежной общине Пюхяйоки, на финской стороне залива Боттенвик (северная часть Ботнического залива), всего в 150 километрах от шведского Шеллефтео. По информации предприятий, которые занимаются этим проектом, АЭС сможет покрыть примерно 10% энергетических потребностей Финляндии. Принципиальное решение о выдаче разрешения на строительство было принято ещё в 2010 году. Однако после реорганизации выяснилось, что за все этапы строительства, от проектирования до обслуживания, будет отвечать «РАОС Проект» (дочерняя компания российского государственного концерна «Росатом»), в связи с чем решение пришлось принимать заново, поясняется в статье. Вопросы также вызывало и намерение использовать новый тип реактора.



Хотя работы на мысе Ханхикиви в Пюхяйоки уже начались (там прокладывают дороги и возводят объекты инфраструктуры), Финляндия ещё не выдала разрешение на строительство самого реактора для АЭС, сообщает Expressen. Центр радиационной безопасности Финляндии пояснил, что к настоящему моменту им передали «лишь часть материалов», доказывающих, что АЭС будет безопасной, а окончательное решение по строительству реактора будет принято не ранее 2021 года.



В компании Fennovoima, которая строит АЭС, рассказали журналистам Expressen, что к тому моменту, по мнению руководства, «всё будет готово». До конца года компания намерена передать властям информацию о предварительной оценке безопасности, а к концу 2020 года все данные уже будут в руках Центра радиационной безопасности Финляндии. В 2028 году атомная станция уже начнёт производить электричество, прогнозирует пресс-секретарь компании Fennovoima Сакари Котола: «Сейчас мы на этапе подготовительного проектирования и конструирования. Одновременно с работой над документацией мы готовимся и к самому строительству. Для нас очень важно, чтобы конструкция соответствовала всем требованиям».



При этом Котола затруднился ответить, почему же шведы так протестуют против планов по строительству АЭС в соседней Финляндии. «Нам трудно ответить на этот вопрос, потому что финская общественность относится к атомной энергии гораздо более позитивно. В Пюхяйоки нас поддерживает 73 процента населения. Всего по стране 49 процентов финнов поддерживают атомную энергию, тогда как 15 процентов против, согласно исследованию «Финская энергия», которое вышло ранее в этом году», — подчеркнул пресс-секретарь Fennovoima. По его словам, в Финляндии уверены, что атомная энергия не вредит экологии: «Финны поддерживают атомную энергию, потому что она не вредит природе и помогает нам бороться с климатическими изменениями. Нам нужно получать больше электричества, используя меньше ископаемого топлива».



Однако шведская активистка Лагерстам считает, что это «не вся правда». Она рассказала, что жители финской общины Пюхяйоки тоже создали собственную организацию, которая раньше боролась против атомной энергии. А в 2016 году активисты даже атаковали стройку в Пюхяйоки, как сообщали местные СМИ. Однако сейчас у них уже больше нет сил, подчёркивает Лагерстам: «Fennovoima очистила морское дно, вырубила лес на мысе и вынудила жителей продать ей свои дачи. На строительство будет потрачено 500 миллионов евро, и сейчас местность выглядит как промзона. Из-за стройки началось множество конфликтов. Местные жители просто уже не в силах бороться».



Шведская некоммерческая организация «Боттенвик без атомной энергии» борется против АЭС «Ханхикиви-1» вот уже восемь лет, говорится в статье. Члены этой организации устраивают встречи, собирают подписи и пытаются всячески воздействовать на шведских и финских политиков, чтобы остановить строительство атомной станции. По их информации, 21 местная коммуна уже выразила протест против строительства. В мае они приезжали в Хельсинки вместе с международной группой представителей российских, белорусских, немецких, бельгийских, шведских и финских организаций, занимающихся вопросами атомной энергии, рассказала Лагерстам в интервью Expressen. Финским властям передали 35 тыс. подписей против строительства АЭС, а также «Международную петицию против атомной политики Финляндии», которую подписали 170 организаций из 79 стран.



Организация «Боттенвик без атомной энергии» также обсудила с финским Центром радиационной безопасности климатические изменения, которые, по мнению её членов, влияют на ситуацию в области безопасности. «Оценивая риски, предприятие не учитывает возможность более обильных осадков и экстремальной погоды», — подчёркивает Лагерстам. Она уверена, что нынешней оценки безопасности явно недостаточно: «Мне представляется очень неприятным их предложение соорудить бассейн для временного хранения отработанного атомного топлива на берегу, на самом краю низкого мыса, где оно будет лежать ещё сто лет».



Сейчас Лагерстам и другие члены организации «Боттенвик без атомной энергии» просматривают ответы, полученные от финского Центра радиационной безопасности, который должен одобрить предоставленную ему оценку безопасности. Но в конечном итоге, несмотря на все протесты, решение о судьбе Боттенвика и АЭС в Пюхяйоки должно будет принимать правительство Финляндии, заключает Expressen.