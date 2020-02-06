BFM TV: забастовка городских служб грозит превратить Марсель в мусорку

Прошло десять дней с начала забастовки мусорщиков в Марселе — улицы южной столицы Франции завалены отходами, которые мешают прохожим, воняют, воспламеняются и привлекают крыс, передаёт BFM TV. Телеканал отмечает, что протест городских служб вызван пенсионной реформой, которая лишает их досрочного выхода на пенсию в связи с тяжёлыми условиями труда.

Мусорные мешки и обломки захватывают дороги и тротуары. Жители города вынуждены огибать горы отбросов, чтобы выйти из дома. Эта женщина живёт на первом этаже и не открывает окно из-за запаха.

САША, живёт в квартире на первом этаже: Со стороны улицы нам приходится закрывать (окна. — ИноТВ). Это невозможно! Бегают крысы, отбросы у нас практически на окне. Крысы, плохо пахнет — мы не можем открывать.

Улицы Марселя покрывают 3 миллиона тонн мусора со всеми вытекающими угрозами: болезнями, крысами или пожарами.

ФАБРИС, торговец: Я только открыл свой магазин и вдруг понял, что загорается мусор. Мы собрались вместе с парикмахером и моими коллегами по соседству и начали носить вёдра, закрывать и всё такое, чтобы не дать огню распространиться.

Городские служащие бастуют уже 10 дней. Поводом для их протестов послужила пенсионная реформа и в первую очередь отмена проекта, по которому признавали тяжёлые условия их труда. Сейчас они дают право на досрочный выход на пенсию.

СЕРЖ ТАВАНО, генеральный секретарь профсоюза FSU в Марселе: Как бы то ни было, эти служащие работают две дневные смены и две ночные в любую погоду, будь то снег, ветер или дождь. Согласно статистике их продолжительность жизни меньше на семь лет. Честно говоря, выходить на пенсию ещё позже — это совершенно неприемлемо.

Городская администрация ввела минимальное обслуживание, однако его всё ещё недостаточно для ликвидации всего мусора. Также были открыты центры по временному размещению отходов.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2020 года.