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BFM TV: забастовка городских служб грозит превратить Марсель в мусорку

Материал представлен в переводе ИноТВ
Прошло десять дней с начала забастовки мусорщиков в Марселе — улицы южной столицы Франции завалены отходами, которые мешают прохожим, воняют, воспламеняются и привлекают крыс, передаёт BFM TV. Телеканал отмечает, что протест городских служб вызван пенсионной реформой, которая лишает их досрочного выхода на пенсию в связи с тяжёлыми условиями труда.

Мусорные мешки и обломки захватывают дороги и тротуары. Жители города вынуждены огибать горы отбросов, чтобы выйти из дома. Эта женщина живёт на первом этаже и не открывает окно из-за запаха.

САША, живёт в квартире на первом этаже: Со стороны улицы нам приходится закрывать (окна. — ИноТВ). Это невозможно! Бегают крысы, отбросы у нас практически на окне. Крысы, плохо пахнет мы не можем открывать.
 
Улицы Марселя покрывают 3 миллиона тонн мусора со всеми вытекающими угрозами: болезнями, крысами или пожарами.
 
ФАБРИС, торговец: Я только открыл свой магазин и вдруг понял, что загорается мусор. Мы собрались вместе с парикмахером и моими коллегами по соседству и начали носить вёдра, закрывать и всё такое, чтобы не дать огню распространиться.
 
Городские служащие бастуют уже 10 дней. Поводом для их протестов послужила пенсионная реформа и в первую очередь отмена проекта, по которому признавали тяжёлые условия их труда. Сейчас они дают право на досрочный выход на пенсию.
 
СЕРЖ ТАВАНО, генеральный секретарь профсоюза FSU в Марселе: Как бы то ни было, эти служащие работают две дневные смены и две ночные в любую погоду, будь то снег, ветер или дождь. Согласно статистике их продолжительность жизни меньше на семь лет. Честно говоря, выходить на пенсию ещё позже это совершенно неприемлемо.
 
Городская администрация ввела минимальное обслуживание, однако его всё ещё недостаточно для ликвидации всего мусора. Также были открыты центры по временному размещению отходов.
 
Дата выхода в эфир 05 февраля 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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BFM TV Франция Европа
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