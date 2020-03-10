Le Monde: «привыкание» французов к Ле Пен способно однажды привести её к власти

Ежегодный опрос в отношении имиджа партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» показывает, что французы постепенно привыкают к существованию крайне правых в политическом поле и всё меньше считают их угрозой демократии, пишет Le Monde. Как отмечает издание, такое «привыкание» опасно для действующей власти и способно однажды сделать Ле Пен президентом.

С годами опрос, проводимый компаниями Kantar и OnePoint по заказу Le Monde и Franceinfo в отношении имиджа партии Марин Ле Пен, до недавнего времени носившей название «Национальный Фронт», а позже переименованной в «Национальное собрание», стал важным индикатором политической обстановки во Франции, считает редакция газеты Le Monde. Это исследование позволяет измерить успех предпринятого лидером партии в 2007 году манёвра с целью остановить «демонизацию» крайне-правого политического объединения в надежде однажды привести её к власти.

Если в 2012 году Ле Пен не смогла пройти во второй тур президентских выборов, в 2017 ей это удалось, хотя победу одержал Эммануэль Макрон. Два с половиной года спустя французы всё ещё видят в председателе «Национального собрания» серьёзные недостатки: только 22% опрошенных считают, что она станет хорошим президентом, и всего 36% полагают, что она способна объединить сторонников за пределами своего лагеря. Общий уровень поддержки идей партии также не вырос, затормозив на отметке 26%, что на 7 пунктов ниже, чем накануне президентских выборов в 2017 году.

Тем не менее, сегодня никто уже не может утверждать, что Ле Пен в один прекрасный день не станет президентом, замечает газета. Привычка видеть лидера крайне-правых в политическом поле подпитывает эту возможность: сегодня 56% полагают, что однажды «Национальное собрание» способно прийти к власти в стране. Это на 9% больше, чем год назад и на 16% больше, чем два года назад, подчёркивает издание.

При этом лишь незначительное большинство (51%) участников исследования считают партию Ле Пен угрозой для демократии (это на 4% меньше, чем год назад), а среди сторонников правоцентристской партии «Республиканцы» намечается раскол: к альянсам c крайне правыми готовы чуть менее половины из них (48%).

Как напоминает Le Monde, изменение отношения к партии происходит на фоне её финансовых затруднений: партия страдает от долгов, её расходы на персонал взлетают до небес, а пожертвований не хватает. Со времени последних президентских выборов количество членов «Национального объединения» сократилось, а на грядущих муниципальных выборах в некоторых муниципалитетах партия вовсе не представила списков из-за отсутствия заслуживающих доверия кандидатов.

Это не мешает Марин Ле Пен, уже объявившей себя кандидатом на 2022 год, постепенно преодолевать препятствия, отмечает газета. При этом она не считает нужным «форсировать линию», будучи убеждённой — со времён начала движения «жёлтых жилетов», — что является «противником номер один» для существующей власти. Небольшие победы, на которые надеется Ле Пен на грядущих муниципальных и региональных выборах, должны также поспособствовать «привыканию» французов к партии, добиться которого политик надеется с помощью обвинений в адрес действующего президента — по её мнению, при нём страна стала менее безопасной.

Для Эммануэля Макрона результаты опроса содержат серьёзное предупреждение, считает издание. Вся его стратегия, построенная вокруг электоральной базы, составляющей едва ли 30%, основана на идее, что Марин Ле Пен никогда не получит доступ к Елисейскому дворцу, поскольку в последний момент для предотвращения этого поднимется «республиканский фронт». Хотя этот барьер все ещё существует, он ослаблен ожиданиями избирателей, считающих себя сегодня «политическими сиротами». Доля тех, кто считает, что «Национальное объединение» однажды может прийти к власти, особенно возросла среди сторонников левых (+ 15 % за год), которых не устраивает политика президента. Для них Макрон уже не является надёжным оплотом, замечает Le Monde.