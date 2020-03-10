Telepolis: США видят в России противника, мешающего свободе их действий

Наращивая свою военную и, в том числе, ядерную мощь, США преследуют конкретную цель, считает Telepolis: Вашингтон стремится добиться положения, при котором российские ядерные вооружения будут бесполезны. Таким образом США обретут полную геополитическую свободу действий, поскольку именно Россия мешает им в достижении этой цели. По мнению Telepolis, учения Defender Europe также являются частью этой стратегии.

«Многие люди в Германии считают, что за словом «ответственность» скрываются, в первую очередь, военные операции за рубежом», — приводит Telepolis слова президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, сказанные им в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению Штайнмайера, подобная обеспокоенность ошибочна: ответственность означает объективное восприятие реальности и постоянный поиск практических путей изменения мира, чего можно добиться только с позиции сильного — а оказаться в такой позиции можно, только действуя вместе.

Как пишет издание, Германия сейчас реализует принцип «совместных действий» в рамках военных учений Defender Europe 2020. Согласно заявлениям пресс-центра бундесвера, с помощью своих манёвров США продемонстрируют приверженность безопасности Европы, а европейские партнёры, в свою очередь, покажут способность поддерживать общие цели. Кроме того, в рамках учений ФРГ должна продемонстрировать свою способность выступить в качестве «перевалочного пункта» НАТО. В немецкой партии «Левых» раскритиковали учения, заявив, что они нанесут финансовый и климатический ущерб, а также потревожат мирное население. Против Defender Europe также выступило Объединение немецких профсоюзов (DGB), заявившее, в частности, о том, что учения противоречат Парижской хартии 1990 года, провозгласившей «конец эпохи конфронтации и передела территорий в Европе».

По мнению Telepolis, отсылка DGB к Парижской хартии является смехотворной, поскольку НАТО и ФРГ уже давно превратили его в «макулатуру». Запад взял под контроль все «подступы» к России, напоровшись на сопротивление только на Украине, отмечает издание.

Ещё в 2007 году Владимир Путин, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал актом агрессии расширение НАТО и прочие инициативы альянса, такие как милитаризация космического пространства. Он также обозначил красные линии, заявив о том, что Западу не стоит ожидать новой капитуляции, как во времена Горбачёва.

Стремясь к мировому лидерству, США избрали курс конфронтации с Россией (который в перспективе перейдёт также и на Китай), считает Telepolis. Кроме того, Вашингтон стремится достичь принципиально нового уровня ведения ядерных конфликтов, в рамках которого США будут полностью защищены от ответного ядерного удара. При этом в ядерной стратегии США 2018 года подчёркивается, что применение ядерного оружия возможно лишь в крайних случаях, однако, как пишет Telepolis, определение «крайнего случая» зависит, разумеется, от американского президента.

Как отмечает издание, фактически, в США работают над преодолением ядерной «патовой ситуации» ещё с 70-х годов. Теперь, в условиях прекращения действия ДРСМД, у них появляются новые возможности для развёртывания своих стратегических сил. В Европе будет создаваться самостоятельный второй «ядерный фронт» против Востока. Его целью будет добиться полной бесполезности российских ядерных вооружений, что закрепит свободу действий для США: соответствующими мерами подготовки будут установка ПРО, сокращение времени развёртывания войск и такие манёвры, как Defender Europe.

При этом бундесвер и НАТО заявляют совсем о других целях учений, пишет Telepolis: издание считает, что, помимо прочего, Defender Europe также отрабатывает ведение «пропагандистской войны». Общество пытаются убедить в том, что целью учений является предотвращение конфликтов, в то время как на самом деле они приводят к эскалации напряжения. По мнению Telepolis, Defender Europe — не просто учения, а шаг в сторону эскалации, в рамках которой Россия оказывается перед угрозой со стороны иностранных держав непосредственно возле своих границ.

Наращивая свой ядерный потенциал, США чётко дают понять, что видят в России геополитического соперника, мешающего их свободе действий, считает издание. От всех остальных государств Вашингтон требует, по крайней мере, «не мешать» противостоянию с Москвой, а страны НАТО призывает в ней участвовать.

Германия, разумеется, участвует, отмечает Telepolis: таким образом, ФРГ отказывается от «культуры сдержанности». «Быть «перевалочным пунктом» в процессе подготовки третьей мировой войны — вот что теперь означает безопасность», — пишет издание.