Welt: «Защитник Европы» выдвинулся к границе с Россией в «неподходящий момент»

Первые американские танки прибыли в Германию и тем самым дали старт активной фазе масштабных учений «Защитник Европы — 2020», в ходе которых НАТО отработает быструю переброску крупных военных подразделений на границу с Россией, передаёт Welt. В свою очередь, немецкие левые уже раскритиковали начало манёвров и обвинили западный альянс в попытке спровоцировать Москву в «неподходящий момент», отмечает телеканал.

Дан старт активной фазе учений НАТО «Защитник Европы — 2020»: это крупнейшая за более чем 25 лет переброска войск из США в Европу. Первые из 20 тысяч американских солдат, которым потребовалось несколько недель, чтобы пересечь Атлантику, прибыли в порт Бремерхафена. Для Германии это будет проверка на прочность. С подробностями наш корреспондент Алина Куаст.

Первые танки уже здесь. За ними следом прибудут ещё несколько сотен и десятки тысяч американских солдат. В общей же сложности в масштабных учениях «Защитник Европы — 2020» примут участие 37 тысяч военнослужащих НАТО, в том числе 4 тысячи немцев. В ходе манёвров более 18 стран отработают быструю переброску крупных военных подразделений через Атлантику и Европу на границу с Российской Федерацией.

МАРТИН ШЕЛЛЯЙС, генерал-лейтенант: После аннексии Крыма* в 2014 году на саммитах НАТО коллективной обороне вновь придаётся всё большее значение… Подобных манёвров мы не проводили уже много лет. Другие страны постоянно устраивают учения, причём с ещё большим размахом.

Через Германию в сторону Польши военные конвои потянутся по трём главным маршрутам: из Бремерхафена через Берлин, из Аахена через Франкфурт-на-Одере и из Мангейма через Гёрлиц. Для Германии это будет проверкой на прочность. Чтобы избежать хаоса во время движения конвоев, транспортировка военной техники будет производиться по ночам.

Тем временем активисты Greenpeace провели акцию протеста. Их лозунги — «остановите военные учения, спасите мир».

Раскритиковали манёвры и немецкие левые. По их словам, военные учения — это откровенная провокация.

БЕРНД РИКСИНГЕР, председатель Левой партии Германии: В этих учениях нет никакой необходимости. Их проводят в неподходящий момент, и они пошлют неверный сигнал. На западной границе России по сути развёртывают войска, вместо того чтобы активно проводить мирную политику.

Остальной мир будет внимательно следить за манёврами: минимум 56 стран, в том числе Россия, намерены отправить своих наблюдателей на масштабные военные учения Североатлантического альянса.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2020 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).