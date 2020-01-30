Die Freiheitsliebe Оригинал

Немецкий депутат: настоящий агрессор — НАТО, а не Россия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США и другие страны НАТО начинают крупнейшие за последние 25 лет военные учения Defender 2020, обосновывая их необходимость российской угрозой. Между тем, в действительности агрессором является не Россия, а сам альянс, убеждён депутат бундестага от партии левых Александер Ной. В статье для портала Die Freiheitsliebe он напоминает, что именно НАТО нарушило своё обещание и расширяется на Восток, подступая к российским границам, тогда как Москва до сих пор занимает исключительно оборонительную позицию.
Немецкий депутат: настоящий агрессор — НАТО, а не Россия
Reuters

США приступили к проведению крупнейших военных учений за последние 25 лет в Центральной и Восточной Европе, пишет депутат бундестага от партии левых и член Парламентской ассамблеи НАТО Александер Ной в статье, опубликованной на портале критической журналистики Die Freiheitsliebe.

Учения Defender 2020 («Защитник-2020») должны проходить с конца января по май 2020 года, в том числе на территории Германии, которая должна стать логистическим центром и центром распределения американских солдат. В самих военных манёврах США должны принять участие 17 стран НАТО, включая Германию. «Необходимость» проведения учений аргументируется изменениями в сфере политики безопасности после 2014 года и возможной угрозой безопасности Европы, в особенности, партнёрам США в Восточной Европе, отмечает автор статьи.

Однако именно из-за такой аргументации необходимо провести критическую переоценку развития событий во внешней политике и политике безопасности Европы за последние три десятилетия, настаивает Александер Ной. Обоснование необходимости учений строится на наличии угрозы, источник которой — Россия — не называется прямо, однако подразумевается. Указание на 2014 год намекает на конфликтную ситуацию на Украине, принявшую особенно острую форму с конца 2013 года по сегодняшний день, поясняет немецкий депутат. Указание на партнёров по альянсу в Восточной Европе, по его мнению, также нуждается в подробном рассмотрении и обращении к прошлому.

Бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачёв в середине 1980-х годов проводил политику ослабления напряжённости, которая в итоге привела к завершению конфронтации между двумя блоками, напоминает политик. Советское руководство осуществило смену парадигмы — ушло от политики напряжённости и политики безопасности ООН к политике общей безопасности в евроатлантическом пространстве до Владивостока, охватывавшей, таким образом, весь Советский Союз.

Появилось понятие общего европейского дома. Западные политические силы приветствовали этот новый курс — однако, как выяснилось позднее, лишь внешне, подчёркивает Александер Ной. После окончания холодной войны, восстановления единства Германии, прекращения действия Варшавского договора и распада Советского Союза Запад внезапно осознал себя победителем завершившейся конфронтации. Все идеи о коллективном согласии и общей безопасности были отодвинуты в сторону. Данные в рамках переговоров о восстановлении единства Германии обещания США не расширять НАТО дальше Германии, если Советский Союз согласится на то, чтобы в альянсе после воссоединения осталась вся Германия, оказались «ложью и обманом», пишет депутат бундестага от фракции левых.

Советская сторона позволила себя обмануть, отказавшись от закрепления данного обещания в договоре. Это была «непростительная ошибка становившегося всё более недееспособным советского руководства при Горбачёве», считает Ной. Всем известно, что было дальше: в 1999 году НАТО, руководствуясь принципом «открытых дверей», начало последовательно расширяться. Этот процесс продолжается до сих пор. В данный момент происходит интеграция Македонии, ради вступления в НАТО изменившей название на Северную Македонию, несмотря на то что население страны проголосовало на референдуме против смены названия. Кроме того, в состав НАТО вошли постсоветские республики. На протесты России при этом просто не обращали внимания.

Пятидневная война между Грузией и Россией в 2008 году стала первой оборонительной войной России против расширения западной сферы влияния на постсоветском пространстве, утверждает представитель немецких левых. «Поддержанный Западом переворот на Украине в 2014 году с целью интеграции страны в евроатлантическую зону влияния, последовавшее за ним отделение Крыма* и его нарушающая международное право интеграция в Российскую Федерацию, война на востоке Украины, а также сирийская война — всё это реальные формы проявления этой геополитической и геоэкономической борьбы за власть», — пишет в своей статье Александер Ной.

По его мнению, Россия в этом конфликте по-прежнему занимает оборонительную позицию — она «защищает ещё оставшиеся у неё регионы влияния — в том числе военными средствами, там, где это возможно». Политика «открытых дверей» НАТО, подразумевающая расширение на Восток, остаётся официальной программой действий военного альянса. Помимо полного членства, существуют программы и институты НАТО в Грузии, на Украине, в Молдавии и других странах, которые должны способствовать подготовке к их принятию в альянс. «Смена парадигмы политики безопасности в направлении взаимопонимания и деэскалации с Россией не является элементом мышления и действий самопровозглашённого победителя холодной войны», — подчёркивает автор статьи. Победитель снова хочет воспользоваться своим правом на получение геостратегических трофеев.

В связи с этим война в Грузии и конфликт на Украине воспринимаются западными аналитическими центрами, политическими кругами и многими СМИ как «необоснованное бесстыдство». Россия выставляется агрессором, который больше не хочет подчиняться «новому миропорядку» победителя холодной войны в лице США и «европейскому мирному порядку» ЕС и НАТО.

Таким образом, НАТО продвигает свою военную инфраструктуру всё ближе к российским границам и нарушает своё обещание 1990 года, резюмирует Александер Ной. Реакцию России на её меры обороны против агрессии НАТО под руководством США на Западе характеризуют как угрозу. «Это перевёрнутое с ног на голову восприятие, будто мы хорошие, к сожалению, с полной убеждённостью распространяют большинство СМИ и журналистов на Западе», — отмечает немецкий депутат.

«Поскольку Российская Федерация больше не готова бездеятельно наблюдать за геополитически и империалистически мотивированной политикой США и их европейских вассалов, страны НАТО активно вооружаются (2 процента ВВП) и тренируют свои военные возможности как можно ближе к российским границам, чтобы показать, кто главный», — поясняет Ной. В период с 2014-го по 2018 год НАТО провело в четыре раза больше учений, чем Россия. Именно такой ответ он получил на запрос, обращённый к правительству Германии. Однако, поскольку этот разоблачительный ответ выглядит глупо, соответствующий отчёт сделали недоступным для широкой общественности, рассказывает в своей статье депутат бундестага.

С точки зрения Ноя, учения Defender 2020 являются непосредственным отражением властной политики, основанной на военных средствах. Под руководством США уже произошла смена парадигмы в отношении тех, кто бросает вызов притязаниям на превосходство и властным амбициям США и их вассалов. Пока Россия и Китай были слабыми, Запад мог без опаски расширять своё «имперское пространство», а в роли главного врага выступал международный терроризм.

Однако с тех пор как Россия и Китай, а также Иран начали всё более самостоятельно формулировать собственные интересы, их стали рассматривать как помеху (Куба, Сирия, Иран) и конкурентов (Россия и Китай) западного «либерального» — то есть имперского — миропорядка, отмечает автор статьи.

«Эта новая эпоха со стороны США понимается как борьба крупных держав, в которой разрешено всё: международное право фактически отложено в долгий ящик, а исламистские террористы в Северной Африке и на Ближнем Востоке, с которыми надо бороться, как и фашистские националисты на Украине, стали неофициальными союзниками в геополитической и геоэкономической борьбе», — пишет Александер Ной на платформе Die Freiheitsliebe. Впрочем, по его замечанию, Россия, Китай и Иран также используют в конфликтах сомнительные третьи силы.

Как глава фракции левых в комитете бундестага по обороне 1 октября 2019 года Александер Ной впервые получил письменное уведомление о запланированных учениях Defender 2020. Выбор слов и содержание этого документа показывают, с каким рвением Германия стремится в них участвовать и как хорошо она может услужить США в качестве вассала, отмечает политик, подкрепляя своё суждение цитатой: «Германия очень заинтересована в том, чтобы в рамках DEF 20 доказать, что как транспортный узел и страна транзита мы можем исполнить нашу центральную роль в НАТО и тем самым внести существенный вклад в общую европейскую и евроатлантическую безопасность».

Далее генеральный инспектор бундесвера Цорн просит получивших это письмо о поддержке, чтобы этот «чрезвычайно важный для Германии и трансатлантического альянса замысел» удалось осуществить. По словам Ноя, он был в ужасе от того, что Германия должна стать тыловой территорией и транспортным узлом для возможной войны против России — по крайней мере, в рамках этих учений. Как подчёркивает глава фракции левых в комитете бундестага по обороне, он вовсе не намерен помогать проведению Defender 2020 — напротив, он призывает оказать этим учениям общественное сопротивление. 

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ). 

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