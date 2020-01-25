Daily Telegraph: НАТО сделало «первый серьёзный шаг» по снижению зависимости от американцев

Ещё на прошлой неделе генcек НАТО Йенс Столтенберг представил новые беспилотники в ходе церемонии на авиабазе Сигонелла, пишет The Daily Telegraph. «Это первый конкретный сигнал, что альянс предпринимает серьёзные шаги по снижению огромной зависимости альянса от США», — заявил в интервью изданию эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований Джастин Бронк.
Покупка НАТО пяти новых беспилотников — это не что иное, как «первый конкретный сигнал», что западный военный блок хочет снизить зависимость от Соединённых Штатов.
Именно такое мнение высказал в интервью британской газете The Daily Telegraph эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований Джастин Бронк.
«Это первый конкретный сигнал, что НАТО предпринимает серьёзные шаги по снижению огромной зависимости альянса от США», — констатировал Бронк.
По его словам, речь идёт о «довольно существенном приобретении». Более того, покупкой новых беспилотников Североатлантический альянс «сильно отдалился» от Соединённых Штатов, подчеркнул эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований.
Новые беспилотники генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг представил ещё на прошлой неделе в ходе церемонии на авиабазе Сигонелла на итальянском острове Сицилия, напоминает издание.
В НАТО, уточняет The Daily Telegraph, новые беспилотные летательные аппараты получили обозначение RQ-4D Phoenix, и они представляют собой модификацию американского беспилотника Global Hawk.
Один из таких американских беспилотников Иран сбил в прошлом году в Персидском заливе, отмечает британская газета.
Использовать же новые беспилотные летательные аппараты НАТО будет для «слежки за передвижениями русских в восточной части Средиземного моря и мигрантами, которые пытаются попасть в Европу из Северной Африки», вносит ясность издание.
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