Junge Welt: российская угроза — удобный аргумент для оправдания военных расходов Запада
Западные страны потратят «миллиарды на орудия убийств», пишет немецкая газета Junge Welt.
В частности, одни только Германия и Франция уже обеспечили свои оборонные концерны «гигантскими заказами» на производство новых систем вооружений, отмечает автор статьи Люр Хенкен.
«Наращивание же военного потенциала направлено, конечно, против Российской Федерации», — вносит ясность журналист Junge Welt.
После окончания холодной войны, продолжает Хенкен, Запад постоянно обвиняет Россию в намерении напасть на территорию стран — членов НАТО, которых, собственно, западный военный блок и должен защитить.
«Это стандартный аргумент, который уже практически никто не рассматривает критически. И это крайне странно, ведь факты, доказывающие абсурдность этого утверждения, налицо», — недоумевает автор статьи.
При этом стоит только взглянуть на военные расходы западных стран за последние два года, как «превосходство НАТО сразу же становится ещё более очевидным», подчёркивает журналист немецкого издания.
В 2018 году Россия потратила на оборону $63,1 млрд, тогда как военные расходы Североатлантического альянса составили $972 млрд — больше, чем в 15 раз, уточняет Хенкен.
Кроме того, в 2016—2018 годах расходы Российской Федерации на оборону снизились более чем на 22%. В свою очередь, военные расходы стран — членов НАТО выросли за этот период на 6,5%. В 2019 году государства западного блока, по данным самого альянса, потратили на оборону ещё на 7% больше, превысив тем самым отметку в $1 трлн.
В частности, в 2019 году расходы Канады и европейских стран — членов НАТО на оборону составили $310 млрд, причём на этом западные страны останавливаться не собираются. В течение следующих пяти лет эти государства планируют увеличить расходы на оборону более чем в два раза до $661 млрд в год, сообщает автор статьи.
«Год назад генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что 16 из 29 стран — членов альянса достигли цели в два процента ВВП. Остались ещё 13 государств, которые хотят достичь этой отметки позднее. В их числе такие тяжеловесы, как Германия, Италия, Канада, Испания и Нидерланды. Это означает, что 661 миллиард долларов до конца 2024 года — это лишь, так сказать, промежуточная станция. Помимо этого в 2020 году только США потратят на оборонные проекты 738 миллиардов долларов», — отмечает журналист Junge Welt.
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