Шведские эксперты бьют тревогу: Европа под прицелом — боевая мощь России велика как никогда

Боевая мощь России велика как никогда, и под прицелом Москва держит в первую очередь Европу, пишет Die Welt. Именно к такому выводу пришли шведские эксперты из Института оборонных исследований (FOI), который находится в подчинении Министерства обороны Швеции, уточняет немецкое издание.

Боевая мощь Российской Федерации велика как никогда, и «под прицелом она держит в первую очередь Европу», пишет немецкая газета Die Welt.



К такому выводу пришли шведские учёные из Института оборонных исследований (FOI), который находится в подчинении Министерства обороны Швеции, уточняет автор статьи Кристоф Шлитц.



Согласно последнему исследованию FOI, Россия существенно увеличила не только расходы на оборону, но и количество проводимых военных учений. Её боевая мощь значительно выросла с 2008 года. Российская армия способна «победоносно вести региональные войны по соседству и одновременно проводить операции в Сирии и на Украине», утверждают шведские учёные.



До 2029 года Россия, скорее всего, «будет фокусироваться в военном плане на Европе», говорится в исследовании. В этом нет ничего удивительного, ведь благодаря своей развитой инфраструктуре Западная и Южная Европа «хорошо подходят для российских операций», отмечают эксперты из Швеции.



В своём исследовании шведские учёные также анализируют «постепенное улучшение боеспособности России, особенно в так называемом интенсивном ведении войны против хорошо вооружённых противников».



Глава Кремля Владимир Путин, добавляет автор статьи, «уже не мечтает о чудо-оружии, ведь оно у него уже есть». В частности, уточняет Шлитц, в распоряжении у России есть гиперзвуковые ракеты «Авангард», которые якобы не способна сбить ни одна западная система ПРО.



Что же касается Североатлантического альянса, то у «истинного врага Москвы нет ничего подобного», констатирует журналист Die Welt.



Центральное же значение шведские учёные отвели подводным крейсерам проекта «Борей», которые, по их словам, могут поступить на вооружение ВМФ России уже через пять лет. Большой ущерб НАТО на море может причинить и беспилотный подводный аппарат с ядерным боезарядом «Посейдон», который в настоящий момент также проходит испытания, считают авторы исследования.



«Засечь и уничтожить его НАТО не в состоянии», — подчёркивает Шлитц.