Neue Zürcher Zeitung Оригинал

NZZ: в страхе перед Россией Швеция исполнит «финансовый силовой номер»

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Швеция боится военной конфронтации с Россией и активно вооружается, пишет Neue Zürcher Zeitung. В частности, к 2025 году военный бюджет страны вырастет почти в полтора раза, а ведь для шведов это самый настоящий «финансовый силовой номер», отмечает швейцарское издание.
NZZ: в страхе перед Россией Швеция исполнит «финансовый силовой номер»
Reuters

Швеция боится военной конфронтации с Российской Федерацией и активно вооружается, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Больше военнообязанных, больше воинских подразделений, больше самолётов, больше подводных лодок: шведская армия должна повысить свою боеготовность, заявил на днях министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По его словам, в последние годы ситуация с безопасностью в Северной Европе стала крайне непредсказуемой, и поэтому глава Минобороны Швеции не исключает, что на его страну даже может быть совершено нападение.

При этом Хультквист — далеко не единственный в Швеции, кто так считает. В частности, его мнение разделяют многочисленные эксперты в сфере обороны, руководство армии и политическая оппозиция, отмечает Neue Zürcher Zeitung.

Поэтому к 2025 году военный бюджет Швеции вырастет почти в полтора раза, сообщает швейцарское издание.

А для Швеции — это самый настоящий «финансовый силовой номер». Согласно шведским средствам массовой информации, речь идёт о крупнейшем наращивании военного потенциала за несколько десятилетий, подчёркивает газета.

Более того, продолжает Neue Zürcher Zeitung, несмотря на столь существенное увеличение военных расходов, консервативная оппозиция в Швеции всё равно недовольна и обвиняет правительство в том, что то выделило недостаточно денег на нужды армии.

Ведь предоставляя Министерству обороны необходимые финансовые средства, Швеция тем самым обзаводится «жизненно необходимой страховкой» в столь тревожные времена, убеждены шведские консерваторы.

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источник
Neue Zürcher Zeitung Швейцария Европа
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