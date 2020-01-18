NZZ: в страхе перед Россией Швеция исполнит «финансовый силовой номер»

03:00 Иран подтвердил планы передать Киеву чёрные ящики Boeing Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что бортовые самописцы сбитого по ошибке в Тегеране украинского самолёта Boeing 737 будут переданы Украине.

03:00 Тобольск договорился о сотрудничестве с Ишимом Глава Тобольска Максим Афанасьев и глава Ишима Фёдор Шишкин договорились о сотрудничестве в торгово-экономической и социальной сферах.

03:00 Камельзон поделился мнением о перспективах Медведева на Australian Open Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что отечественный теннисист Даниил Медведев доберётся, как минимум, до полуфинала первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.

03:00 «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» в 23-м туре АПЛ «Тоттенхэм» и «Уотфорд» не выявили победителя в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 Путин назвал выступающих против господдержки семей моральными уродами Президент России Владимир Путин во время общения с ветеранами в Санкт-Петербурге назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против государственной поддержки семей с детьми.

03:00 В Гибралтаре заявили о готовности присоединиться к Шенгену Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что британская заморская территория может присоединиться к Шенгенскому соглашению после выхода Великобритании из ЕС.

03:00 Сборная Франции победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Россия — четвёртая Сборная Франции по биатлону одержала победу в эстафете на 4 x 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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03:00 Саночники Денисьев и Антонов стали чемпионами Европы среди двоек Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов одержали победу в соревновании двоек на чемпионате Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере, который совмещён с этапом Кубка мира.

03:00 Ливийская нефтяная корпорация ввела режим ЧП Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов.

03:00 Онищенко назвал самые эффективные способы борьбы с курением Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко назвал самые эффективные способы борьбы с курением.

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03:00 Володин спрогнозировал состояние промышленности к моменту отмены санкций Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к моменту отмены антироссийских санкций, промышленность России будет «твёрдо стоять на ногах».

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03:00 Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

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03:00 В Дагестане в 2019 году пресекли деятельность 11 ячеек ИГ В Дагестане сотрудники правоохранительных органов в 2019 году пресекли деятельность 11 законспирированных ячеек террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

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03:00 Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы Президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата по случаю 75-летия Победы составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану, труженикам тыла — по 50 тыс. рублей.

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03:00 Студенческая лыжная гонка пройдёт 25 января в Удмуртии Студенческая лыжная гонка состоится 25 января в Удмуртии. Участников приглашают на СОЛК имени Кулаковой в Ижевске.

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03:00 Состояние раненных при нападении в Магасе полицейских улучшилось Состояние полицейских, которые были ранены в результате нападения на пост ДПС в ингушском Магасе, стало улучшаться.

03:00 Синоптик рассказал о кратковременном похолодании в Москве Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.

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03:00 Мужская сборная России по водному поло проиграла Румынии на ЧЕ Мужская сборная России потерпела поражение от сборной Румынии в матче группового этапа чемпионата Европы в Будапеште.

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03:00 Рублёв заявил, что у него хватит сил на Australian Open После побед на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от старта на Открытом чемпионате Австралии, который запланирован на 20 января.

03:00 Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини сравнил с мафией деятельность Международной федерации футбола (ФИФА) и Спортивного арбитражного суда (CAS).

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03:00 Рублёв — о двух победах подряд на старте сезона: сам не знаю, как мне это удалось Россиянин Андрей Рублёв признался, что не ожидал победить на двух турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) подряд.

03:00 В ДНР предложили Зеленскому начать прямой диалог Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидёвка считает, что «было бы логичным», если бы представители Донбасса и президент Украины Владимир Зеленский вели прямой диалог.

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