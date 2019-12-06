FAZ: в модернизации российской армии шведские учёные разглядели растущую угрозу для Европы

За последние 10 лет Россия существенно нарастила свою военную мощь, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на исследования шведских учёных. Кремль провёл реформы, увеличил свои расходы на армию, проводит большое количество масштабных учений, а также разрабатывает новые боевые системы. И в этой политике ничего не изменится вплоть до 2029 года, более того для Европы российская угроза станет ещё серьёзнее, отмечает немецкое издание.

Российские войска ещё долгое время будут представлять угрозу для Европы, пишет Frankfurter Allgemeine. К таким выводам пришли специалисты из Шведского института оборонных исследований. После проведения масштабной реформы армии 10 лет назад Россия значительно нарастила свою военную мощь, отмечают эксперты. В 2008 году она не могла справиться с локальным конфликтом в соседней стране. Сегодня же путинская армия способна вести региональные боевые действия, воздушные и морские кампании, как в Сирии и Средиземном море, а также поддерживать конфликт умеренной интенсивности на востоке Украины.

Такой прогресс шведские учёные связывают с существенным увеличением оборонных расходов страны, сокращением структурных подразделений, а также с большим количеством военных учений, которые при этом также стали масштабнее. В 2018 году число участвующих в них солдат достигло пика в 300 тыс. солдат. К тому же российской оборонной промышленности удалось модернизировать большое количество старых боевых систем, а также разработать новые.

Самые большое преимущество у России будет в случае боевых действий на Западе или Юге страны, что объясняется более развитой инфраструктурой, продолжает издание. К тому же, с точки зрения Москвы, НАТО и его члены — потенциально самые опасные противники. Это подтверждается тем фактом, что две третьих морских и авиационных баз, а также 60% сухопутных войск находятся с западной стороны Урала.

Шведские исследователи гарантируют, что Россия продолжит последовательно наращивать военную мощь, а также влияние на международную безопасность вплоть до 2029 года. Оборонные расходы упадут из-за слабого ВВП, но в процентном отношении они всё равно будут выше, чем в США и Китае. Вместо организационных реформ в будущем Кремль будет делать акцент на разработке новых боевых систем. Причём, даже если Россия в качестве противовеса Китаю разместит дополнительные войска на Востоке, европейское направление для неё всё равно останется приоритетным.

К тому же шведские учёные считают, что в будущем участятся гибридные атаки России на её противников, а именно кибератаки, вмешательства в выборы и ликвидации противников Кремля. Эксперты убеждены, что Москва правильно рассчитывает свои силы в военной сфере и не будет брать на себя лишнего.