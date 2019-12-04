Welt: у НАТО появился новый основной противник — место России занял Китай

К 70-й годовщине существования НАТО у него появился новый основной противник: после России это место занял Китай, пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц. Более того, альянс сам для себя представляет угрозу: большинство людей на Западе не чувствуют опасности со стороны Москвы и Пекина и не хотят тратить больше средств на оборону, а некоторые политические игроки своими действиями расшатывают НАТО изнутри и играют на руку России.

К своему 70-му дню рождения НАТО есть что отметить: альянс в значительной степени обеспечил мир в Европе, пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц. Варшавский договор распался, но НАТО продолжает существовать.

При этом альянс не теряет своей привлекательности: все страны Варшавского договора уже вступили в него, а другие — такие как Украина и Грузия — изо всех сил стучатся в двери. «Демократия победила коммунизм, рынок вытеснил плановую экономику, а свобода одержала триумф над авторитаризмом — всё это, в значительной мере, также заслуги НАТО», — уверяет автор статьи.

Он советует вспомнить об этом именно сейчас, в юбилей альянса, когда все твердят о разногласиях в НАТО. С другой стороны, при всех исторических заслугах альянса его фундамент сейчас грозит раскрошиться, признаёт немецкий журналист. По его мнению, беспокойство по поводу будущего НАТО, эффективности сдерживания и непоколебимости гарантий помощи в случае нападения на одну из стран альянса оправданы.

В прошедшие годы страны НАТО доказали свою дееспособность существенным улучшением сдерживания России, укреплением сотрудничества с ЕС, частичной стабилизацией кризисных регионов на юге и преимущественным подавлением международного терроризма в рамках действий коалиции против ИГ*. Однако остаются и проблемы, пишет Die Welt.

«Во-первых, опасность теперь исходит не только снаружи, но и изнутри — НАТО сегодня угрожает себе само», — подчёркивает журналист. На Западе уже не существует основополагающего согласия в отношении того, что свободу и благосостояние необходимо каждый день заново отстаивать в борьбе с внешними угрозами. Большинство людей на Западе, по опросам, не чувствуют угрозы со стороны России или, тем более, Китая, и не хотят тратить больше средств на оборону во времена, когда с бюджетом и без того туго.

Из-за этого политические игроки оказываются под давлением, поясняет издание. Стратегическая дилемма НАТО заключается в том, что обосновать инвестиции в военные мощности альянса становится всё сложнее с политической точки зрения. Между тем, деньги необходимы для поддержания убедительного уровня сдерживания и обороны в случае войны.

Во-вторых, перед альянсом появились новые вызовы. «Крупнейший противник НАТО сегодня уже не Россия, а Китай», — настаивает немецкая газета. Однако у альянса нет никакой жизнеспособной стратегии на будущее ни по одному из этих направлений. Французский президент Макрон прав, когда требует новых обсуждений по поводу России. В отношении роли Китая у НАТО тоже нет единства: для американцев Пекин — враг, но Германия и Франция не желают об этом слышать и подчёркивают, в первую очередь, возможности для сотрудничества в торговой сфере. Это фундаментальное расхождение вызывает дискуссии на протяжении месяцев, отмечается в статье.

По версии автора, делая ставку на коммерческие перспективы, Германия и Франция недооценивают опасность, исходящую из Пекина: страна хочет приобрести влияние в Европе через инвестиции в её экономику и активно распространяет свою власть в мировом океане, чтобы потом контролировать подступы к важнейшим международным морским путям.

В военном плане Китай так сильно вооружился, что роль Америки как гаранта безопасности для таких стран, как Австралия, Южная Корея, Япония и Тайвань, начинает вызывать всё больше сомнений. Всё это может иметь серьёзные последствия для безопасности и благосостояния Европы, предостерегает журналист издания.

В-третьих, в альянсе есть силы, которые дестабилизируют НАТО и тем самым играют на руку России, продолжает Кристоф Шильц. Турецкий президент Эрдоган с его индивидуалистскими решениями о покупке С-400 или вторжении на север Сирии стал непредсказуемым. Американский президент Трамп справедливо требует более высоких расходов партнёров на оборону, но при этом его приверженность институту НАТО вызывает сомнения.

Лидер Франции Макрон и вовсе поставил альянсу диагноз «смерти мозга», открыто посеяв сомнения в согласии на коллективную оборону, причём его требование «стратегической автономии» европейцев поставило под угрозу сплочённость НАТО, разозлило американцев и настроило против Макрона Восточную Европу. В итоге восточноевропейские страны НАТО ещё более активно ищут защиты у США и в то же время всеми силами стараются воспрепятствовать доминированию Франции внутри Евросоюза и отчуждению от США как партнёра по альянсу.

Кроме того, по версии французского эксперта по безопасности Франсуа Хейсбурга, после открыто высказанных сомнений в готовности помочь партнёрам по НАТО, Москва может попытаться ещё раз испытать её, и идеальным местом для этого будет Прибалтика или Черноморский регион — то есть территории, которые находятся достаточно далеко от крупных государств альянса.

НАТО нужны новые форматы, полагает автор статьи. Внутри альянса снова должно нарасти доверие. Ради этого лидерам стран НАТО на протяжении трёх лет нужно встречаться по три раза в год, чтобы в неформальной обстановке снова научиться в полной мере получать информацию непосредственно от экспертов и принимать решения, которые обеспечат НАТО надёжное будущее. Результат будет стоить затраченных усилий, уверен корреспондент Die Welt.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.