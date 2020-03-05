WSWS: «Защитник Европы» — крупнейшая провокация НАТО у российских границ

Эксперты назвали учения НАТО «Защитник Европы — 2020» ответом на «аннексию Крыма Россией», сообщает World Socialist Web Site. При этом масштаб крупнейших за более чем 25 лет манёвров свидетельствует о продвижении приготовлений к потенциальному конфликту через 75 лет после окончания Второй мировой войны.

Масштаб крупнейших за более чем 25 лет «провокационных» учений НАТО «Защитник Европы — 2020», которые вступили в свою основную фазу, пишет World Socialist Web Site, свидетельствует о том, насколько далеко продвинулись приготовления к конфликту через 75 лет после окончания Второй мировой войны.

Так, в немецком Бремерхафене пришвартовалось грузовое судно Endurance, а также четыре других корабля, перевозивших американские танки и другую тяжёлую военную технику. Предполагается, что в общей сложности в учениях, в ходе которых Североатлантический альянс отработает быструю переброску крупных военных подразделений на границу с Россией, примут участие около 37 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе 20 тыс. солдат из США и 4 тыс. из Германии.

Кроме того, на границе с Россией будет размещено 450 танков. Будет проведено более 100 железнодорожных рейсов. А войска пройдут через семь стран и воспользуются 14 аэропортами и портами.

Для осуществления манёвров страны НАТО создают автономную инфраструктуру для облегчения передвижения войск. Немецкая армия создала центральное диспетчерское управление, разбила палаточные лагеря на военных полигонах и развернула мобильные заправочные станции.

Несмотря на то что стоимость учений не раскрывается, по данным немецкой прессы, только Германии они обошлись в сумму €2,5 млн.

При этом именно эта страна станет их центром. В рамках первого этапа, который продлится до апреля, американские силы будут развёрнуты на территории Германии, Бельгии и Польши. В ходе второго этапа, который завершится в мае, войска будут дислоцироваться в Германии и Польше. На завершающем этапе, предшествующем основным учениям, они будут находиться в Германии, Польше и странах Прибалтики. В конце мая в немецком Бергене, Нижняя Саксония, пройдёт последний марш-бросок, прежде чем к концу июля будет завершён вывод войск.

При этом эксперты полагают, что это должно стать «сигналом сдерживания для России», которая «аннексией* Крыма в 2014 году спровоцировала» учения.

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс назвал их «платформой для укрепления готовности и взаимодействия союзных сил».

World Socialist Web Site напоминает, что две недели назад стало известно о том, что стратегическое командование США на учениях отработало ядерный удар по территории России в ответ на предполагаемую атаку Москвы на одну из стран НАТО. В секретном учении принял участие и глава Пентагона Марк Эспер.

Кроме того, в период с апреля по май в Латвии пройдут несколько военно-воздушных учений с участием международных войск.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).