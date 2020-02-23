Defense One: Пентагон провёл учения на случай ядерной войны с Россией

Министерство обороны США провело «мини-учения» в штаб-квартире Стратегического командования, отрабатывая действия при ядерном ударе со стороны России, пишет Defense One. Сценарий предполагал, что Россия применила ядерное оружие малой мощности в Европе, и Вашингтон принял решение нанести ответный удар.
На этой неделе министр обороны США Марк Эспер принял участие в военных учениях для отработки действий при ответе на ядерный удар со стороны России, сообщает Defense One со ссылкой на представителей Пентагона. По информации издания, «мини-учения» прошли в штаб-квартире Стратегического командования в Небраске в этот четверг, всего через несколько недель после развёртывания маломощного ядерного оружия на подводных лодках.
Как рассказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, «сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО». Во время учений отрабатывался «ограниченный ответ» на эти действия.
Отмечается, что США регулярно проводят учения по действиям в случае ядерного удара. По словам чиновника, представители министерства обороны и военные играют роли министра обороны и президента, чтобы познакомиться с «механическим процессом принятия этих решений и отдачи приказов». Кроме того, Эсперу провели брифинг по ядерному арсеналу Северной Кореи, России и Китая.
В заключение Defense One подчёркивает, что модернизация ядерного вооружения США является первоочередной задачей Пентагона. Планируя бюджет на 2021 год, Министерство обороны попросило конгресс выделить $28, 9 млрд на поддержание существующего арсенала и покупку новых межконтинентальных баллистических ракет, бомбардировщиков-невидимок, подводных лодок, крылатых ракет, боеголовок и средств связи. Национальная администрация по ядерной безопасности Министерства энергетики запросила $15,6 млрд на свои проекты по ядерному оружию.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение своим соотечественником и одноклубником Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Россияне, эвакуированные с круизного судна Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, ранее выявленное у троих из них заболевание протекает в лёгкой форме, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, доставлены в Россию авиацией МЧС, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.
В посольстве России в Италии сообщили предварительные результаты обысков, проведённых в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.