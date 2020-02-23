Defense One: Пентагон провёл учения на случай ядерной войны с Россией

Министерство обороны США провело «мини-учения» в штаб-квартире Стратегического командования, отрабатывая действия при ядерном ударе со стороны России, пишет Defense One. Сценарий предполагал, что Россия применила ядерное оружие малой мощности в Европе, и Вашингтон принял решение нанести ответный удар.

На этой неделе министр обороны США Марк Эспер принял участие в военных учениях для отработки действий при ответе на ядерный удар со стороны России, сообщает Defense One со ссылкой на представителей Пентагона. По информации издания, «мини-учения» прошли в штаб-квартире Стратегического командования в Небраске в этот четверг, всего через несколько недель после развёртывания маломощного ядерного оружия на подводных лодках.

Как рассказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, «сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО». Во время учений отрабатывался «ограниченный ответ» на эти действия.

Отмечается, что США регулярно проводят учения по действиям в случае ядерного удара. По словам чиновника, представители министерства обороны и военные играют роли министра обороны и президента, чтобы познакомиться с «механическим процессом принятия этих решений и отдачи приказов». Кроме того, Эсперу провели брифинг по ядерному арсеналу Северной Кореи, России и Китая.

В заключение Defense One подчёркивает, что модернизация ядерного вооружения США является первоочередной задачей Пентагона. Планируя бюджет на 2021 год, Министерство обороны попросило конгресс выделить $28, 9 млрд на поддержание существующего арсенала и покупку новых межконтинентальных баллистических ракет, бомбардировщиков-невидимок, подводных лодок, крылатых ракет, боеголовок и средств связи. Национальная администрация по ядерной безопасности Министерства энергетики запросила $15,6 млрд на свои проекты по ядерному оружию.