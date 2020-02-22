Le Parisien Оригинал

Le Parisien: в Европу прибывают американские войска для масштабных учений НАТО

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Вооружённые силы США начали переброску военной техники и солдат в европейские страны, где с апреля по июнь пройдут учения стран Североатлантического Альянса, сообщает Le Parisien. Целью крупнейших за последние 28 лет манёвров, которые пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии, станет демонстрация возможностей США в ответ на нападение на одного из союзников НАТО.
Le Parisien: в Европу прибывают американские войска для масштабных учений НАТО
Reuters
В Европу начинают прибывать американские войска, которые с апреля по июнь примут участие в самых масштабных военных учениях в Старом Свете за последние 28 лет, пишет Le Parisien. Всего во время операции «Защитник Европы — 2020» на территории 10 европейских государств будет задействовано 37 тыс. солдат НАТО, в том числе 20 тыс. американцев.
 
По сообщению издания, за последние несколько дней различные порты и авиабазы Европы уже приняли военные формирования США. Так, первый американский корабль доставил сотню танков в немецкий порт Бремерхафен. Главной проблемой остаётся переброска вооружения в бывшие страны Восточного блока: не все дороги здесь способны выдержать американские танки Abrams весом в 70 тонн, а ширина железнодорожных путей отличается от западноевропейских.
 
Отмечается, что эти учения под командованием США пройдут на территории европейских стран — членов НАТО спустя несколько месяцев после слов Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса в политическом плане. Кроме того, Дональд Трамп недавно призвал европейцев больше самостоятельно заботиться о безопасности своих стран.
 
Согласно принятому сценарию, в 2028 году некая страна нападает на одного из членов НАТО. Незамедлительно приводится в действие 5 статья, которая предусматривает общую мобилизацию сил Североатлантического Альянса в случае нападения. В рамках учений предусмотрены воздушно-десантные операции в Грузии, Литве и Латвии, форсирование реки в Польше, а также комбинированные манёвры в Германии. До этого похожая операция в Европе в 1988 году объединила более 125 тыс. союзников, а в последние три года операции с развёртыванием американского вооружения ставили целью продемонстрировать возможности НАТО по защите своего восточного фланга в Польше и странах Балтии.
 
Французское издание подчёркивает, что Москва, «разумеется», никогда не указывалась в качестве противника во время военных учений. Официально их целью является «демонстрация возможностей американской армии по быстрому разворачиванию многочисленных сил для поддержки НАТО и ответа на любой кризис». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что этой операцией США подтверждают своё обязательство перед НАТО защитить «свободу и безопасность в Европе». Россия как член ОБСЕ была извещена о предстоящих манёврах, а начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и главком вооружённых сил НАТО Тод Уолтерс договорились поддерживать контакт во избежание каких-либо военных «инцидентов», отмечает Le Parisien.  
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Le Parisien Франция Европа
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