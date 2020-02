Drive: в Пентагоне нанесли на карту морские военные «вылазки» России и Китая и поразились их размаху

Новая карта, которую опубликовал Пентагон при подаче бюджетного запроса на 2021 финансовый год, демонстрирует «огромные масштабы» морских операций Китая и России, сообщает The Drive. Карта показывает, что Россия наращивает военную мощь и активно действует у Восточного побережья США, и это вызывает серьёзную тревогу, предупреждают американские военные.

В рамках процесса подачи бюджетного запроса на 2021 финансовый год Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены места расположения крупных подводных коммуникационных кабелей — а также зоны, где Россия и Китай, по мнению американских военных, «наращивают интенсивность своих морских операций». Правительство США представило эту подробную карту после нескольких лет предупреждений о том, какие «угрозы» эти морские патрули и российские подводные лодки несут для американских национальных интересов, пишет The Drive.



По словам одного высокопоставленного офицера ВМС США, «вылазки» российских подводных лодок уже превратились в такую серьёзную проблему, что американские ВМС больше не могут называть Восточное побережье Соединённых Штатов «неоспоримым» или рассматривать его как гарантированно «безопасную гавань» на случай кризиса, отмечается в статье.



«Мы продолжаем наблюдать растущий упор на морскую систему — за последние два десятилетия масштабы морского судоходства выросли в четыре раза. 90 процентов всех производимых в мире товаров переправляются по морю, а сегодня на севере появляются новые торговые маршруты. Почти весь интернет и торговля на триллионы долларов сегодня зависят от практически незащищённой сети подводных кабелей», — говорится в сопроводительных документах к отчёту Пентагона.



«В целом, эта морская система сегодня используется более интенсивно, испытывает больше нагрузки и является объектом более напряжённого соперничества, чем когда-либо прежде», — также подчёркивается в комментариях, сопровождающих карту с соответствующими пометками, которую Пентагон опубликовал в своём обзорном отчёте на 134 страницах, приложенном к бюджетному запросу на 2012 финансовый год. Эта карта попала в раздел, посвящённый «новым и зарождающимся угрозам безопасности» — и в первую очередь, угрозам, исходящим от таких соперников «по противостоянию крупных держав», как Россия и Китай, поясняет The Drive.



На карте чётко не указано, какой период времени она освещает, а также нет данных, какие именно морские суда находились в конкретных местах и когда, говорится в статье. Однако она наглядно подтверждает факт «весьма существенной активности» кораблей ВМФ России у юго-восточного побережья Соединённых Штатов, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря за последние несколько лет, подчёркивает автор. Кроме того, там отражены и масштабные операции в Арктическом регионе, который постепенно приобретает всё большее стратегическое значение, пишет The Drive.



Согласно этой карте, российские военные корабли также следуют по транзитным маршрутам в Атлантическом и Тихом океанах, сообщается в статье: «Есть один основной маршрут между водами у берегов Португалии и Испании и юго-восточным побережьем Соединённых Штатов и районом Карибского моря (проходящий, что неудивительно, вокруг Кубы), а также маршруты, пролегающие с севера Атлантики и до северного побережья Южной Америки, и между гвинейским заливом в Африке и северо-восточной оконечностью Бразилии».



Но больше всего поражает «относительная плотность активности российских военных кораблей вокруг Соединённых Штатов» и даже у собственных берегов России, что можно сравнить с китайскими морскими операциями в Южно-Китайском море и других районах западной части Тихого океана, подчёркивает автор. Согласно этой карте, китайские корабли также сохраняют активное присутствие и в Чукотском море, к северу от российского Дальнего Востока — что отражает в целом «резкий рост размеров и возможностей» китайского военного флота, отмечает The Drive.



«Наши соперники на глобальной арене продолжают наращивать свои военно-морские силы, расширять зоны проведения своих операций и сотрудничество друг с другом. Нам необходимо защищать гораздо больше всего от набирающих силу морских противников, которые скоро бросят вызов нашей экономической безопасности и нашему образу жизни в целом», — подчёркивается в обзорном отчёте, который был приложен к бюджетному запросу американских военных. «Эта карта, только что опубликованная Пентагоном, даёт нам возможность внимательно посмотреть на масштабы тех вызовов, которые в перспективе будут только нарастать», — заключает The Drive.