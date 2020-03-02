CNN: всё своим чередом — несмотря на коронавирус Северная Корея продолжает ракетные стрельбы

Северная Корея запустила два неопознанных реактивных снаряда в море всего лишь спустя пару дней после того, как лидер этой страны Ким Чен Ын поприсутствовал на военных учениях, передаёт CNN со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны. Как отмечает канал, нынешним стрельбам не помешала даже вспышка коронавируса — которым, однако, по официальным данным, не заболел ни один северокореец.

Мы начинаем со срочных новостей: по данным южнокорейского Министерства обороны, Северная Корея запустила два неопознанных реактивных снаряда, которые затем упали в море. Ведомство отмечает, что пуск произошёл в городе на востоке страны под названием Вонсан. Это произошло всего лишь спустя пару дней после того, как лидер Ким Чен Ын появился на военных учениях — что бывает не так-то часто. С нами на прямую связь из Сеула выходит корреспондент CNN Пола Хэнкокс. Она часто рассказывает нам о подобных событиях. Пола, что нам об этом известно?

ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: На данный момент, Натали, нам известно о двух неопознанных реактивных снарядах. Мы знаем, что южнокорейские военные, по их словам, следят за тем, будут ли какие-то дополнительные стрельбы. Снаряды были запущены с восточного побережья, после чего те упали в море. Мы ждём информацию об их траектории и высоте полёта, с тем чтобы определить, какой именно это был реактивный снаряд и идёт ли речь о ракетах.

Ещё рано говорить о конкретных подробностях происшествия, однако всё это случилось, как вы уже сказали, спустя пару дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын взялся руководить совместными ударными учениями соединений КНА — Корейской народной армии. И это, по большому счёту, был первый раз за долгое время, когда мы увидели северокорейского лидера. Он не показывался с момента начала кризиса с коронавирусом. Мы знаем, что Северная Корея закрыла границы, и, по данным ряда источников, некоторые иностранные дипломаты с большой долей вероятности эвакуируются в эту пятницу по воздуху.

Кроме того, нам известно, что США и Южная Корея приняли решение отложить свои военные манёвры. Поэтому нынешние стрельбы говорят о том, что Северная Корея ведёт себя, как и прежде. Однако их намерение провести военные учения на фоне публичной борьбы с коронавирусом многих удивило. Вместе с тем по телевизору практически каждый день показывают, как они занимаются дезинфекцией, а северокорейские чиновники ездят по стране, пытаясь понять, все ли жители находятся в безопасности. Правда, Северная Корея до сих пор официально не заявила ни об одном случае заражения коронавирусом. Тем не менее нынешние стрельбы говорят о том, что Северная Корея продолжает вести себя как ни в чём ни бывало. Натали?

Разумеется. С нами была Пола Хэнкокс. Пола, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 марта 2020 года.