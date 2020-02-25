Süddeutsche Zeitung: игра с огнём — в Германии осудили «великий поход» НАТО на Восток

Крупнейшие учения НАТО «Защитник-2020» перешли в активную фазу, сообщает Süddeutsche Zeitung. Вскоре из Германии в Восточную Европу выдвинутся полуторакилометровые конвои с американской тяжёлой техникой. На фоне приготовлений в ФРГ проходят протесты с участием представителей церкви, профсоюзов, активистов за мир и членов Левой партии. Они называют манёвры «игрой с огнём» и провокацией по отношению к России.
США проводят самые масштабные за последние 25 лет учения в Европе под названием «Защитник-2020», сообщает Süddeutsche Zeitung. Ещё в четверг в Бремерхафен прибыло первое грузовое судно с тяжёлой военной техникой, в частности танками, автомобильными цистернами, бульдозерами и армейскими внедорожниками. В гамбургском аэропорту уже высадились первые подразделения солдат. Всего в течение следующих недель американцы перебросят в Европу 20 000 солдат и оснащение.
В учениях примут участие 37 000 военнослужащих, продолжает издание. Наряду с США солдат и технику предоставят ещё 17 стран-членов НАТО. Пройдут манёвры в Польше и Прибалтике. Продлятся всю весну и закончатся в июле. Сейчас же начинается активная фаза. Вскоре полуторакилометровые конвои выдвинутся из Германии в сторону Восточной Европы. За логистику и снабжение отвечает бундесвер: строит платочные городки и мобильные автозаправки. При этом в немецкой армии опасаются пробок и других помех на дорогах.
«Великий поход на Восток» должен укрепить коллективную обороноспособность стран-членов Североатлантического альянса, а также стать сигналом устрашения для Москвы, поясняет Süddeutsche Zeitung. Один из организаторов военного мероприятия, отвечающий за логистику, генерал-лейтенант Мартин Шелляйс заявил: «Россия действительно спровоцировало такое развитие событий, незаконно присоединив к себе Крым* в 2014 году». При этом он заверил, что учения не направлены против России.
На фоне начала манёвров в Германии проходят протесты с участием представителей церкви, профсоюзов, активистов за мир и членов Левой партии. Они называют учения «игрой с огнём» и провокацией по отношению к России. По их словам, происходящее повышает угрозу войны в Европе.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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