Basler Zeitung: Швейцария не верит в возможность военного конфликта между Россией и НАТО

Правительство Швейцарии оценило главные угрозы на 2020 год и пришло к выводу, что страна может не опасаться вооружённого нападения и горячего конфликта в непосредственной близости от её границ, сообщает швейцарская Basler Zeitung. Также местные эксперты сочли «маловероятным» прямое столкновение между Россией и НАТО. Более основательной им представляется угроза терактов, кибератак и природных катастроф.

Федеральный совет Швейцарии пришёл к выводу, что ситуация с безопасностью, в целом, ухудшилась, однако вооружённый конфликт между НАТО и Россией «маловероятен», пишет швейцарская Basler Zeitung.

Хорошие новости для Швейцарии: правительство страны обнародовало последнее исследование, содержащее анализ актуальных угроз, и установило, что в ближайшее время военные конфликты неподалёку от Швейцарии маловероятны. Также страна вряд ли станет жертвой прямого военного нападения. Кроме того, по оценкам швейцарских специалистов, несмотря на модернизацию армий и вооружений со всех сторон, прямого военного столкновения между НАТО, в котором доминируют США, и Россией ожидать не следует.

В то же время, определяющей величиной в мировой политике, с точки зрения швейцарского правительства, остаётся продолжающееся соперничество между США, Китаем и Россией. В целом, ситуация с безопасностью ухудшилась, сообщается в армейском отчёте 2020 года. В этом документе Федеральный совет Швейцарии указывает наличие нескольких существующих и будущих угроз.

Как пишет Basler Zeitung, одна из них связана с напряжённостью и военными столкновениями на периферии Европы. Они могут сказаться и на Швейцарии, считают в правительстве страны. При этом никаких географических названий не приводится, не называются даже страны в конфликтных регионах. Нигде не указаны такие названия, как восток Украины или южная граница Турции с Сирией, подчёркивает издание.

В качестве вызова для сил безопасности Швейцарии правительство страны рассматривает угрозы, которые могут возникать практически без времени предупреждения и возможности отреагировать. Под этими опасностями подразумеваются «существующая годами террористическая угроза, которая не обостряется, но и не ослабевает». Теракты возможны в любой момент. То же касается и угроз в киберпространстве, информационном пространстве, угроз из космоса и, «до известной степени, также из воздушного пространства».

По оценкам швейцарского правительства, кибератаки стали элементом повседневной жизни, так же как операции по влиянию и разведка со спутника. Во многих странах военно-воздушные силы постоянно находятся в состоянии повышенной готовности. Они способны быстро преодолевать большие дистанции, в том числе вторгаться в воздушное пространство отдалённых стран и точно поражать цели на расстоянии в сотни километров. Впрочем, и в этом случае власти Швейцарии не назвали ни одного возможного инициатора подобных действий прямо, отмечается в статье.

Помимо этого, возможности для обострения напряжённости Федеральный совет Швейцарии видит в так называемых неявных формах ведения войны, воздействию которых могут подвергаться также другие европейские государства. Прямо или косвенно это может затронуть и Швейцарию. Цель таких действий состоит в том, чтобы дестабилизировать и парализовать государство и общество в нём. Для этой формы конфликта типично ведение «военных» действий не только на суше и в воздухе, но и в киберпространстве и информационном пространстве — путём распространения дезинформации и пропаганды для достижения поставленных целей. В качестве примера специалисты приводят ситуацию на Украине, отмечая такое ведение «неявной войны», при котором на протяжении долгого времени бывает сложно определить агрессора.

Наконец, понятно и чётко правительство Швейцарии высказалось по поводу другой угрозы — со стороны природных катастроф. Из-за своего географического положения Швейцария особенно подвержена опасностям природного характера. Серьёзным вызовом остаётся проблема изменения климата, которая может приводить «к увеличению числа наводнений, сходов селей и оползней», причём не только в гористых местностях. Кроме того, жара и засуха могут вызывать лесные пожары и нехватку водных ресурсов.

Однако армия и впредь будет бороться со всеми перечисленными угрозами, защищать население и обеспечивать функционирование властей и имеющих критическое значение объектов инфраструктуры в сотрудничестве с гражданскими ведомствами. Именно такого развития события ожидает Федеральный совет Швейцарии, заключает Basler Zeitung.