ABC Nyheter: своим докладом норвежская разведка помогла «разжигателям войны» в России

Россия не зря включила в свою военную доктрину предупреждение о том, что считает угрозой «военные объекты третьих стран», расположенные вблизи своих границ, считает норвежский эксперт Юлие Вильхельмсен. По её мнению, Норвегии не стоило прибегать к помощи американцев для укрепления обороны, поскольку это лишь подстегнуло опасения Москвы. А доклад норвежской разведки, где в качестве «главных угроз» фигурируют Россия и Китай, лишь играет на руку «разжигателям воинственных настроений» в России, предупреждает эксперт.

Старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики (NUPI) Юлие Вильхельмсен негативно оценивает опубликованный недавно доклад норвежской разведки, где в качестве главных угроз интересам Норвегии обозначены Россия и Китай. По её мнению, этот доклад представляет ситуацию очень упрощённо и однобоко, создавая в общественном сознании «образ врага», пишет ABC Nyheter. У норвежской разведки огромный авторитет, и когда потенциальному «врагу» приписывают агрессивные намерения, это негативно отражается на настроениях в обществе в целом — что может привести к эскалации негативных настроений с обеих сторон, предостерегает эксперт.



«Трагично, что люди не видят параллелей между событиями холодной войны и нынешней эскалацией в отношениях России и Запада. Мы забываем, как началась гонка вооружений, как обе стороны утверждали, что противник представляет собой угрозу, и создавали всё больше оружия, из-за чего опасность угрожала всем», — подчёркивает она в интервью ABC Nyheter. Норвежская разведка недавно опубликовала новый доклад под названием «В фокусе в 2020 году», посвящённый безопасности, где Россия и Китай фигурируют в качестве «главных угроз» интересам Норвегии, поясняется в статье.



Журналисты попросили Вильхельмсен прокомментировать этот документ, поскольку она имеет докторскую степень по политологии и специализируется на внешней политике и политике безопасности России. «Мне не нравится сама эта практика открыто давать оценку угроз, к которой норвежская разведка начала прибегать десять лет назад. Такие категоричные заявления и описание ситуации в области безопасности Норвегии формируют образ врага», — пояснила она в интервью ABC Nyheter. У разведки «огромный авторитет» в норвежском обществе, поэтому мало кто ставит под сомнение её анализ, и это оказывает огромное влияние на общественное мировоззрение, подчёркивает эксперт.



При этом разведка порой заявляет об «угрозах», ссылаясь на закрытую информацию, которой больше ни у кого нет — и при этом остаётся довольно мало возможностей для любых дебатов и обсуждений, отметила Вильхельмсен. По её мнению, норвежским службам безопасности необходимо учитывать и тот факт, что мы живём в эпоху мировой конкуренции между крупными державами. «Они сосредотачивают внимание исключительно на военном потенциале России и Китая, на том, как они модернизируют свои вооружённые силы и что ещё предпринимают в этой области. Но всё это никогда не рассматривается в контексте того, что со своей стороны делают США и НАТО», — констатирует эксперт.



Между тем на протяжении последних лет именно взаимодействие между этими сторонами «во многом было ключом к пониманию образовавшейся напряжённости» и того, почему Россию и Китай сейчас воспринимают как «угрозу» для Норвегии и НАТО, пояснила Вильхельмсен. «Нет никакого смысла просто указывать, что Россия и Китай — авторитарные страны. По-моему, неправильно, что разведка не участвует в публичных дебатах на эту тему. Мы живём в эпоху конкуренции между крупными державами, как и во времена холодной войны», — заявила она в интервью ABC Nyheter.



По её мнению, потенциально опасная динамика заключается в том, что часто называют «дилеммой безопасности», когда потенциальному «врагу» заведомо приписывают агрессивные намерения. При этом обе стороны уверены, что сами они действуют исключительно в оборонительных целях и наращивают вооружения, лишь стремясь обезопасить себя, но тем самым лишь способствуют новой эскалации, отмечается в статье. «Нам стоит задаться вопросом, что будет, если мы все начнём высказываться в духе норвежской разведки? Тогда мы дадим российским разжигателям воинственных настроений основание утверждать, что они правы и НАТО угрожает России, которой следует продолжать вооружаться. Такой же логикой руководствуется и НАТО. Так мы получим совсем другой мир, нежели тот, о котором говорили и мечтали в последние десятилетия — чтобы он был с глобализацией, сотрудничеством и выгодой для всех», — предупреждает Вильхельмсен.



В результате такой политики может начаться новая гонка вооружений, основанная на ложных предпосылках, поясняет эксперт: «Если мы хотим понять, откуда взялась такая напряжённость, мы должны оценить обстановку на неё «с высоты птичьего полёта», изучить логику всех сторон, поняв, почему они действуют именно так». По её мнению, необходимо задаться вопросом и о том, насколько мудро поступает НАТО в «новом мире соперничества» крупных держав: «Я считаю, Россия пытается сдерживать силы НАТО, которые обосновались в Польше и Прибалтике, но не думаю, что она намерена присвоить себе часть территорий этих стран или Норвегии. Она проводит своего рода политику агрессивной защиты».



Вильхельмсен также отмечает, что у Норвегии, как у любого государства, тоже есть собственные интересы — и нельзя о них забывать, рассматривая новый доклад разведки: «Моя главная мысль заключается в том, что этот анализ слишком однобокий. Утверждать, что те или иные государства представляют собой угрозу, ссылаясь на их авторитарность, — это упрощение. В таких случаях надо показывать причинно-следственную связь».



Поэтому СМИ, политикам и всем рядовым гражданам необходимо критически подходить к той картине мира, которую им рисует норвежская разведка, подчёркивает эксперт: «Это особенно важно сегодня, в наше беспокойное время, когда мы имеем дело с совсем другими США и в то же время продолжаем быть тесно связаны с ними в области политики безопасности. Можно даже сказать, что это проблема нашей демократии: население Норвегии не видит достаточно широкой перспективы, нюансов и предпосылок для выбора пути, которые обсуждались бы более открыто. Нельзя считать политически некорректным желание поднимать острые вопросы об интересах Норвегии».



Хотя у граждан Норвегии, естественно, есть все основания доверять своей разведке, при этом нельзя не учитывать, что у спецслужб «тоже есть специфические интересы и свой подход», которые будут отражаться в отчётах, предупреждает Вильхельмсен. «Многие утверждения доклада, конечно, совершенно справедливы. Всем известно, что Россия действительно всё активнее модернизирует оборону в северных районах. И в своей резкой риторике её представители отзываются о НАТО и Норвегии очень враждебно, высказывая даже прямые угрозы. Это факт», — поясняет норвежский политолог. Однако не стоит забывать, что российская сторона уже давно выражает недовольство расширением НАТО и тем, что альянс «подбирается все ближе к российским границам».



Именно поэтому Россия считает НАТО враждебным альянсом, отмечает эксперт: «Нетрудно понять. Это российский горизонт понимания. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить агрессивность российских действий в последнее время. Но России, очевидно, кажется, что Запад не уважает её оборонительные интересы. Она чувствует, что «отстаёт», и это особенно важно сейчас, когда при Путине страна восстановила своё великодержавное самосознание и требует, чтобы её принимали в расчёт в мировой политике», — заявила Вильхельмсен в интервью ABC Nyheter. По её мнению, многие россияне до сих пор задаются вопросом, почему даже после окончания холодной войны Североатлантический альянс не только не исчез, но и, напротив, продолжает расширяться — а именно приближения НАТО к своим рубежам Россия «больше всего боится», говорится в статье.



Проблема в том, что Норвегия после окончания холодной войны решила, что ей больше не нужно защищать собственную территорию, и вместо этого обзавелась такими вооружёнными силами, которые пригодны лишь для операций за рубежом, констатирует эксперт. А когда после событий на Украине и в Крыму в 2014 году норвежцы решили срочно укрепить оборону, то самым простым и быстрым решением показался вариант пригласить американцев, не принимая во внимание возможную негативную реакцию России, напоминает Вильхельмсен: «Возник несколько неприятный побочный эффект: реакцию России не приняли во внимание. Россия в то время была очень скептично настроена в отношении идеи глобального доминирования США и их намерений. Было совершенно очевидно, что Норвегии нужно укреплять оборону — но не стоило это делать, прибегая к тому, чего Россия боялась больше всего, а именно к помощи американцев».



Политолог напомнила в интервью ABC Nyheter, что россияне неслучайно включили в свою военную доктрину предупреждение о том, что считают угрозой «военные объекты третьих стран», расположенные вблизи своих границ. Между тем американцы, прибывшие в Норвегию, разместили свои военные объекты неподалёку от российской границы. «Нельзя сказать, что это большие войска, но настоящие американские военные базы на норвежской земле — это нечто исключительное, раньше такого не было», — подчёркивает Вильхельмсен. По её мнению, было бы гораздо более эффективно, если бы все государственные деятели, прежде чем принимать решения, могли бы взглянуть на свои действия «глазами оппонента».



«В случае с Норвегией это следует делать даже не потому, что «россияне нас об этом попросили», а потому, что это даёт возможность мыслить самостоятельно и вести умную политику. Тогда мы, возможно, не стали бы, как выражаются россияне, «длинной военной рукой США» и жертвой нового соперничества двух держав», — отметила Вильхельмсен в беседе с журналистами ABC Nyheter. Она предупредила при этом, что в России сейчас активно выступают «разжигатели воинственных настроений», и на этом фоне доклад норвежской разведки об «угрозах» со стороны Москвы лишь способствует повышению уровня напряжённости в отношениях двух стран.



«Я вижу проблему в языке доклада, преувеличениях и в описании России и Китая как врагов. Мы часто говорим, что человека лучше всего слышат ему подобные. В России в последние 15 лет всё громче звучат голоса разжигателей воинственных настроений. Сейчас в стране доминируют именно они. Те, кто не упирает на политику безопасности и выступает за нормальные отношения с Западом, сейчас в меньшинстве и сидят тихо. Норвежской разведке не стоит помогать разжигателям в России укреплять их курс», — заключила Вильхельмсен в интервью ABC Nyheter.