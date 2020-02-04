Daily Telegraph: норвежская компания судится с правительством из-за провала спецслужб в России

Норвежская компания Olen Betong требует от правительства компенсации за срыв прибыльной сделки с Россией из-за неосторожности спецслужб, пишет The Daily Telegraph. Как пишет издание, Москва узнала о попытках завербовать двух сотрудников фирмы в качестве шпионов и расторгла контракт, что повлекло юридические неприятности для её норвежского партнёра.

Норвежский производитель бетона Olen Betong обвиняет правительство и разведку в провалившейся попытке завербовать двух сотрудников в качестве шпионов в России и требует компенсации за срыв крупного контракта в Мурманской области, сообщает The Daily Telegraph. Беспрецедентный судебный иск дал повод шуткам, что норвежские супершпионы скорее напоминают не Джеймса Бонда, а неуклюжего Джонни Инглиша.

По утверждению компании Olen Betong, за последние десять лет спецслужбы несколько раз пытались сделать из её сотрудников информаторов, однако их неосторожные действия привлекли внимание Москвы. В результате, как рассказывает издание, норвежский производитель бетона потерял прибыльный контракт и имеет неприятности с законом. Двух сотрудников компании арестовали и допросили в Мурманске, а затем объявили персонами нон грата в России на десять лет, утверждает издание.

«В Норвегии есть и должна быть служба разведки, но ей нельзя позволять функционировать так, чтобы физические лица и компании несли слишком большой риск, — высказал свою точку зрения в суде Осло Пер Ристведт, юрист Olen Betong. — Должен быть какой-то предел».

Британская газета приводит комментарий Марка Галеотти, специалиста по вопросам безопасности, связанным с Россией. По его мнению, этот знаковый процесс является «позором для норвежцев», потому что весь смысл спецслужб в том, что они действуют втайне — о них узнают только тогда, когда они «накосячат». Со слов специалиста, эта история важна потому, что её разбирает суд: он привлекает внимание общественности и предоставляет свободный доступ к использованным во время процесса документам. «В худшем случае он откроет детали операции и методы работы, о которых русские будут рады узнать», — предупреждает Галеотти.

Издание отмечает, что Olen Betong требует от правительства Норвегии компенсации в размере 140 млн норвежских крон (около 962 млн рублей). Хотя власти признали, что разведслужбы действительно налаживали контакты с сотрудниками фирмы, они настаивают, что обсуждения были частью обычной операции и были проведены с соблюдением осторожности.

По информации The Daily Telegraph, суд пройдёт в течение пяти дней. Одним из свидетелей станет Фруде Берг, которого в России приговорили к 14 годам тюрьмы за шпионаж, однако в прошлом году передали Норвегии во время обмена шпионами.