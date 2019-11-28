Welt: глава МИД Норвегии потребовала от России «изменить поведение»

Напряжённость в отношениях между Москвой и Западом — это результат действий именно Российской Федерации, заявила в интервью Die Welt министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. «Поэтому Россия должна изменить своё поведение, чтобы остальные европейские страны смогли наладить с ней диалог», — констатировала глава норвежской дипломатии.
Россия должна изменить своё поведение, заявила в интервью немецкой газете Die Welt министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
«Нынешняя ситуация между Российской Федерацией и Западом — это результат действий России: в частности, аннексия Крыма* и попытки русских дестабилизировать Восточную Украину. Поэтому Москва должна изменить своё поведение, чтобы остальные европейские страны смогли наладить с ней диалог», — констатировала глава норвежского МИД.
По словам Ине Эриксен Сёрейде, нет ничего удивительного в том, что в последние десять лет Российская Федерация модернизировала свою армию.
«НАТО, однако, обеспокоено стратегическими последствиями модернизации российской армии, развёртывания ракетной системы «Бастион» на Кольском полуострове и постановки на вооружение практически бесшумных подлодок нового класса, которые очень сложно обнаружить», — призналась министр иностранных дел Норвегии.
К тому же, призвала глава норвежского внешнеполитического ведомства, ни в коем случае нельзя забывать, что Арктика имеет «огромное стратегическое значение», хоть пока она и остаётся «регионом стабильности и низкой напряжённости».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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