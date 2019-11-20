Le Figaro: осуждённый в России по шпионажу норвежец обвинил Осло в обмане

Гражданин Норвегии Фрод Берг, который был осуждён в России по обвинению в шпионаже, заявил, что его обманули норвежские спецслужбы. По его словам, на него оказывали давление, пишет Le Figaro. Берга освободили в рамках операции по обмену шпионами.

Норвежец Фрод Берг, которого в России обвиняли в шпионаже, а затем передали Литве, рассказал, что чувствует себя «обманутым» спецслужбами своей страны.

«Меня осудили за шпионаж, но я не шпион», — заявил он на пресс-конференции в Осло. Он объяснил, что в 2014 году согласился на просьбу знакомой, связанной с норвежскими спецслужбами, совершить некую доставку по адресу в Москве. Такое повторилось ещё четыре раза, но о содержимом посылок он не знал.

Берг сказал, что дважды пытался отказаться от таких просьб, но на него эта знакомая оказывала давление. «Легко быть хитрым постфактум, называйте меня наивным, если хотите, но у меня ощущение, будто меня норвежская разведка обманула, — приводит издание его слова. — Я разочарован и опечален тем, что произошло, и теми, кто это спровоцировал». В свою очередь, норвежские власти отказываются комментировать свою связь с Бергом.

Как напоминает Le Figaro, Берг работал на норвежскую правительственную службу, которая следила за соблюдением пограничного договора между Норвегией и Россией. Его задержали в декабре 2017 года и обвинили в сборе информации о российских атомных подлодках. Ему присудили 14 лет тюремного заключения. Берга освободили в рамках соглашения об обмене шпионами.