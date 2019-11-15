DELFI: президент Литвы помиловал «российских шпионов» ради обмена заключёнными с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о намерении кабмина страны в ближайшее время сменить руководство компании «Украинские железные дороги» из-за «дикой коррупции». Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном возвращении в национальную команду голкипера Игоря Акинфеева.
Российские парламентарии Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов.
Адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы осуждённого за взяточничество бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, сообщил, что его клиент был этапирован в колонию.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что голкипер команды Маринато Гилерме сыграет с первых минут в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год по изделиям для Минобороны России, среди которых новейший автомат АК-12.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о новой форме национальной команды.
Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что информация о том, что в России запретили посуточную аренду квартир, не соответствует действительности.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Новым главой судейского комитета Российского футбольного союза (ДСИ РФС) назначен Ашот Хачатурянц.
Похороны аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент образовательного учреждения Олег Соколов, пройдут в её родной станице на Кубани в субботу, 16 ноября.
Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что раскол между Японией и Южной Кореей приносит выгоду КНДР и Китаю.
Депутат Госдумы Василий Власов рассказал, как, по его мнению, можно эффективнее бороться с вызывающей рекламой в России.
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» не будет отстранён от участия в еврокубках за нарушение финансового фейр-плей.
В Чечне разработали законопроект, который позволит государственным служащим работать дистанционно, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Ибрагим Идрисов.
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по столице.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что 14 ноября в Санкт-Петербурге был установлен 138-летний температурный рекорд.
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал опубликовал фото из раздевалки сборной Чехии по футболу, которая гарантировала себе путёвку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уволил главу комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасию Кузовлеву из-за подпольного игрового клуба в здании культурно-спортивного комплекса (КСК).
Гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, потерпевшую госпитализировали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.
Валерий Брагин, главный тренер молодёжной сборной России, состоящей из игроков не старше 20 лет, прокомментировал поражение от канадцев в Суперсерии-2019.
В посольстве России в Литве прокомментировали данные о том, что литовский президент Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал игру нападающего «Млада-Болеслава» и сборной России Николая Комличенко.
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев распорядился внести изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который ныне выступает за бразильский «Палмейрас», женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Власти Венеции сообщили о возможности очередного наводнения в городе. Ожидается, что 15 ноября будет достигнут новый пик подъёма воды — до 160 см над уровнем моря при критической отметке 130 см.
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов извинился за поражение от британца Линтона Васселла на турнире Bellator 234 в Израиле и заявил, что теперь ему предстоит операция на колене.
Бывший директор департамента Минкультуры России Борис Мазо попросил политического убежища в Австрии, сообщил адвокат экс-чиновника Владислав Мусияка.
Российский боец смешанных единоборств Марк Белых осуждён на четыре года колонии за избиение прохожего.
Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе в результате ДТП пострадали девять человек, четырёх детей госпитализировали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Историк и бывший доцент кафедры СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не подписал апелляционную жалобу на свой арест на два месяца, которую защита подала накануне.
Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева заявила, что соответствующие органы проверят деятельность социальных служб и участкового, в ведении которых находится село Кропоткино в Раздольненском районе Крыма, где ранее была убита пятилетняя девочка.
Бывший чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Эдуард Трояновский одолел представителя Чехии Йозефа Заградника и завоевал титул чемпиона Евразийского боксёрского парламента (EBP) в весовой категории до 63,5 кг.
Прокуратура Оренбургской области передала в суд дело против местного жителя, который пытался украсть амурского тигрёнка из клетки в зоопарке.
Социальная сеть Facebook больше месяца ограничивает выдачу в ленте новостей документального канала на английском RTD. Блокировка началась пять недель назад и продлевается каждую неделю. RT направил запрос в техподдержку Facebook, однако ответа не получил.
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна намерена поднять в ООН вопрос о хищении сирийской нефти и потребовать компенсацию от США.
Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов подрался с защитником «Ванкувер Кэнакс» Джорди Бенном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом с двумя самолётами в московском аэропорту Шереметьево. Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала крупную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» заявил, что власти Сирии и народ ни в коем случае не согласятся на разделение страны на части.
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
В МЧС заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в районе лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма.
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов потерпел поражение от британца Линтона Васселла на турнире Bellator 234 в Израиле.