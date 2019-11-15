DELFI: президент Литвы помиловал «российских шпионов» ради обмена заключёнными с Москвой

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян, осуждённых в Литве «за шпионаж», чтобы открыть путь для обмена заключёнными с Москвой, сообщает DELFI. Пресс-секретарь президента Литвы отказался комментировать эту тему. Однако «осведомлённые источники» рассказали, что Вильнюс надеется в ответ на освобождение двух задержанных в России граждан Литвы, а возможно, и бывшего норвежского пограничника Фроде Берга, говорится в статье.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декреты о помиловании двух граждан России, которые были осуждены в Литве «за шпионаж» в 2017 году. Тем самым Вильнюс «открыл путь для обмена заключёнными» с Москвой, которая в ответ, как предполагается, должна освободить двух литовских граждан, пишет DELFI.

В подписанных президентом документах говорится, что граждане России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в настоящее время находятся в заключении в Литве, были помилованы на основании вступившего в силу на этой неделе положения Уголовного кодекса Литвы, регулирующего «обмен шпионами», сообщает DELFI. Декреты были обнародованы в Литве в пятницу, однако были подписаны, судя по указанной на них дате, ещё в четверг, 14 ноября.

По данным правоохранительных органов Литвы, Филипченко был «кадровым сотрудником» Федеральной службы безопасности РФ, говорится в статье. Вильнюсский суд приговорил его в 2017 году к десяти годам лишения свободы. А Моисеенко в том же году был приговорён к 10,5 годам лишения свободы по делу о «вербовке литовского офицера», напоминает DELFI.

«У меня нет дальнейших комментариев на эту тему в настоящее время. Мы ответим на возможные вопросы в ближайшее время», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис. Однако «осведомлённые источники» рассказали, что Вильнюс рассчитывает на ответный шаг со стороны Москвы, которая должна помиловать двух задержанных в России граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

Московский суд в 2016 году приговорил гражданина Литвы Тамошайтиса к 12 годам лишения свободы. А Матайтиса, который имеет двойное гражданство Литвы и России, в том же году суд Калининградской области приговорил к 13 годам заключения, напоминает DELFI. Официальные лица Литвы «никогда не комментировали» связь с этими гражданами, в то время как российский суд пришёл к заключению, что осуждённые выполняли задания военной разведки Литвы, говорится в статье.

В рамках этого «соглашения» по обмену заключёнными с Литвой, как полагают наблюдатели, Москва также может одновременно помиловать Фроде Берга, бывшего норвежского пограничника, который также был осуждён в России за шпионаж, пишет DELFI.