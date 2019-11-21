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Euronews: жители норвежского Киркенеса не хотят шпионить за Россией
Жители норвежского городка Киркенес вблизи российской границы недовольны тем, что их на протяжении многих лет активно пытаются вербовать норвежские спецслужбы, передаёт Euronews. В своё время в Киркенесе проживал и пенсионер Фруде Берг, который был задержан в России и признан виновным в сборе информации об атомных подлодках, но затем освобождён в рамках соглашения по обмену заключёнными.

Норвежский Киркенес на хочет шпионить за Россией. Жители небольшого городка примерно в восьми километрах от границы с РФ жалуются, что на протяжении многих лет спецслужбы королевства пытаются их завербовать.

Здесь многие говорят по-русски, вывески — на двух языках. О неготовности предать свою более чем 45-летнюю дружбу с соседями говорит и этот тренер по борьбе.

ВИЛЛИ БАНГСУНН, тренер по борьбе: Со мной связывались два-три раза. Но я каждый раз отказывался сотрудничать. Заявлял, что в нашем клубе занимаются борьбой — и только. Но это их работа, мы живём в двух разных блоках: с одной стороны НАТО, с другой — Россия.

В 2012 году жители коммуны Сёр-Варангер наряду с россиянами из Печенгского района получили право пересекать границу без виз. Тогда-то ими и заинтересовались спецслужбы.

РУНЕ РАФАЭЛЬСЕН, мэр коммуны Сёр-Варангер: В итоге я обратился в норвежскую полицию и заявил, что происходящее ставит под угрозу безопасность норвежских граждан. Может быть, это высшим чинам разведки пора подыскать новое место работы?

В своё время в Киркенесе жил и на днях отпущенный Москвой Фруде Берг.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2019 года.

 

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