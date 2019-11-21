Euronews: жители норвежского Киркенеса не хотят шпионить за Россией

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03:00 В посольстве России прокомментировали сообщения о «шпионе» в Сербии Провокации не могут причинить ущерб отношениям России и Сербии. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, комментируя ситуацию с публикацией видео, которое якобы показывает вербовку «российским разведчиком» сербского офицера.

03:00 Трамп пригласил президента Афганистана в США Президент США Дональд Трамп пригласил афганского коллегу Ашрафа Гани в гости, об этом сообщил официальный представитель главы Афганистана Седик Седикки.

03:00 Шляхтин рассказал, когда будет назван исполняющий обязанности главы ВФЛА Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в ближайшее время будет созван президиум организации, который ответит на все вопросы о его отстранении и определится с исполняющим обязанности главы структуры.

03:00 СМИ: «Барселона» рассматривает Почеттино в качестве замены Вальверде Руководство «Барселоны» может нанять Маурисио Почеттино на должность главного тренера команды.

03:00 Вучич заявил об отказе Сербии вступать в НАТО или ОДКБ Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.

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03:00 Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой переворота Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой переворота.

03:00 «Автомобилист» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» одержал победу над «Авангардом».

03:00 Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать передовое оружие Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил российский президент Владимир Путин во время вручения вдовам сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском, орденов Мужества, присуждённых посмертно.

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03:00 Источник: Кучеров пропустил тренировку «Тампы» Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не принимал участия в тренировочном занятии команды.

03:00 Путин вручил награды погибших при ЧП под Северодвинском их семьям Российский лидер Владимир Путин вручил вдовам сотрудников, погибших летом при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присуждённые посмертно.

03:00 Нурмагомедов: считаю большим достижением, что заткнул Макгрегора Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил ощущения от победы над экс-обладателем титула в двух дивизионах Конором Макгрегором.

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03:00 Агент Алексея Миранчука заявил, что не знает о договорённости между «Локомотивом» и «Ювентусом» Вадим Шпинёв, представляющий интересы футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи о наличии договорённости между руководством железнодорожников и туринским «Ювентусом» о переходе полузащитника.

03:00 Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения по трём делам Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во время пресс-конференции заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

03:00 МИД России прокомментировал парламентские выборы в Белоруссии Парламентские выборы в Белоруссии прошли успешно и при уважении международных демократических стандартов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД России.

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