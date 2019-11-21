Euronews: жители норвежского Киркенеса не хотят шпионить за Россией

Жители норвежского городка Киркенес вблизи российской границы недовольны тем, что их на протяжении многих лет активно пытаются вербовать норвежские спецслужбы, передаёт Euronews. В своё время в Киркенесе проживал и пенсионер Фруде Берг, который был задержан в России и признан виновным в сборе информации об атомных подлодках, но затем освобождён в рамках соглашения по обмену заключёнными.
Норвежский Киркенес на хочет шпионить за Россией. Жители небольшого городка примерно в восьми километрах от границы с РФ жалуются, что на протяжении многих лет спецслужбы королевства пытаются их завербовать.
Здесь многие говорят по-русски, вывески — на двух языках. О неготовности предать свою более чем 45-летнюю дружбу с соседями говорит и этот тренер по борьбе.
ВИЛЛИ БАНГСУНН, тренер по борьбе:Со мной связывались два-три раза. Но я каждый раз отказывался сотрудничать. Заявлял, что в нашем клубе занимаются борьбой — и только. Но это их работа, мы живём в двух разных блоках: с одной стороны НАТО, с другой — Россия.
В 2012 году жители коммуны Сёр-Варангер наряду с россиянами из Печенгского района получили право пересекать границу без виз. Тогда-то ими и заинтересовались спецслужбы.
РУНЕ РАФАЭЛЬСЕН, мэр коммуны Сёр-Варангер:В итоге я обратился в норвежскую полицию и заявил, что происходящее ставит под угрозу безопасность норвежских граждан. Может быть, это высшим чинам разведки пора подыскать новое место работы?
В своё время в Киркенесе жил и на днях отпущенный Москвой Фруде Берг.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал высказывания двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, обвинившей его в запугивании спортсменов во время допингового кризиса.
Провокации не могут причинить ущерб отношениям России и Сербии. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, комментируя ситуацию с публикацией видео, которое якобы показывает вербовку «российским разведчиком» сербского офицера.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в ближайшее время будет созван президиум организации, который ответит на все вопросы о его отстранении и определится с исполняющим обязанности главы структуры.
Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил российский президент Владимир Путин во время вручения вдовам сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском, орденов Мужества, присуждённых посмертно.
Вадим Шпинёв, представляющий интересы футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи о наличии договорённости между руководством железнодорожников и туринским «Ювентусом» о переходе полузащитника.
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во время пресс-конференции заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предложениями топонимической комиссии подписал распоряжение о присвоении названий 31 безымянной территории города, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Михайловском дворце Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония передачи в Русский музей работы Бориса Йогансона «Портрет женщины с гранатовым кулоном», которую пытались незаконно вывезти в Китай, сообщает kp.ru.
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
В Балтийске прошли плановые учения экипажей кораблей Балтфлота, в рамках которых были отработаны действия при различных боевых и аварийных ситуациях, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Политолог Эндрю Корыбко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Найденную на Кубани девятилетнюю девочку отвезли в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы Краснодара, где у неё диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на голове и теле.
Группа российских и зарубежных журналистов для ознакомления с ходом реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение» посетила ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского министра энергетики Алексея Оржеля о том, что Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.