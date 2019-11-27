NRK: что для русского угощение, то для норвежца — собачий корм

В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой, однако для Норвегии она — опасный несъедобный чужак, который угрожает местным породам рыб. Как передаёт NRK, вылов запрещённой горбуши превысил в этом году десять тонн, и власти придумали, как утилизировать нежелательную рыбу: они отдают её на корм в собачий питомник.
Если загуглить слово «горбуша» по-русски и по-норвежски, разница будет поразительная. Как пишет NRK, норвежский поиск выдаёт статьи типа «В этом году ожидается очередное вторжение горбатого лосося» и «Убивайте пришельцев!» По-русски же попадаются рецепты разных блюд из горбуши.
В России, продолжает портал, горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продаётся в свежем, замороженном и сушёном виде, а вот в Норвегии рыбаки с ней воюют. Как передаёт NRK, горбуша в Норвегии — опасный чужак, который угрожает атлантическому лососю. Рыба считается паразитом, и её не едят.
Вылов запрещённой и нежелательной горбуши превысил в этом году десять тонн. Глава комитета по рыболовству в Союзе охотников и рыболовов Сёр-Варангера Рольф Коллстрём придумал, как утилизировать горбушу, не выбрасывая.
«Поначалу мы раздавали рыбу местным жителям. Но потом договорились с местным питомником ездовых собак, чтобы её скармливали лайкам. Ещё рыба идёт на приманку для ловли крабов», — объясняет Коллстрём.
Ихтиолог Эйвинд Фьеллсет считает, что от добровольного вылова горбуши — как это было в последние годы — пора переходить к более решительным мерам.
«Рыболовных субботников уже недостаточно. В долгосрочной перспективе это не сработает. Настало время принимать меры, чтобы очистить наши реки от горбуши. Мы не хотим, чтобы в норвежской природе обосновались пришельцы. Эти инвазивные виды пагубно сказываются на речной экосистеме», — считает Фьеллсет.
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