Euronews: экологическая катастрофа на Висле угрожает здоровью людей и речных обитателей

16:09 Легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет из-за допинга Российская легкоатлетка Екатерина Медведева дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

16:03 СК возбудил дело из-за массового отравления жителей Самарской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 63 жителей Самарской области едой, приобретённой в местном ресторане. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

16:02 Ильясов стал серебряным призёром ЧМ по дзюдо в весе до 100 кг Российский спортсмен Нияз Ильясов стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо в Токио.

15:59 Шарлия: я боюсь Акинфеева Футболист московского ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.

15:50 Новый генпрокурор Украины назвал приоритеты на ближайшие годы Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил журналистам, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, а также возвратить стране как можно больше украденных активов.

15:47 Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

15:44 Ушла из жизни мать хореографа Глейхенгауза, работавшая в группе Тутберидзе Ушла из жизни хореограф, балерина Большого театра Людмила Шалашова, которая работала в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

15:32 При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека Число погибших в результате аварийной посадки Ан-2 в тайге в Якутии, по уточнённым данным МЧС, увеличилось до двух. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

15:29 Влашич: мы фавориты группы вместе с «Эспаньолом» Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от результата жеребьёвки группового раунда Лиги Европы.

15:21 Финляндия ограничит ввоз ягод из России Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза. Об этом сообщает YLE.

15:17 Бабаев считает, что ЦСКА должен выходить из группы в ЛЕ Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

15:08 Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и один из лидеров этой политсилы Вадим Рабинович прибыли в Москву и посетили украинских заключённых в следственном изоляторе.

15:00 Матвеев прокомментировал результаты жеребьёвки «Краснодара» Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев считает, что его команда попала в равную группу, в каждом матче которой будет борьба.

14:58 В Совете Европы назвали конструктивным разговор Лаврова и Ягланда Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что телефонный разговор генсека СЕ Турбьёрна Ягланда и главы МИД России Сергея Лаврова был очень конструктивным.

14:51 Определён состав участников групп Лиги Европы В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.

14:50 В Идлибе вводится новый режим прекращения огня В сирийском Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

14:45 Стали известны соперники ЦСКА в Лиге Европы По итогам жеребьёвки стали известны соперники московского ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20.

14:41 «Краснодар» сыграет с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» на групповой стадии ЛЕ В Монако состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20.

14:41 Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.

14:35 В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион» Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.

14:32 Феттель стал победителем первой практики на Гран-при Бельгии Гонщик Ferrari Себастьян Феттель продемонстрировал лучший результат в первом практическом заезде Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.

14:25 СК начал проверку после обнаружения тела в Москве-реке Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения тела мужчины в Москве-реке на севере российской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

14:16 Азар назван лучшим игроком Лиги Европы — 2018/19 Футболист мадридского «Реала» Эден Азар, в прошлом сезоне выигравший Лигу Европы вместе с «Челси», назван лучшим игроком турнира.

14:09 США пообещали организовать визит Трампа в Польшу как можно скорее Администрация президента США Дональда Трампа организует его визит в Польшу как можно скорее, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

14:08 Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка. Об этом он сказал на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

14:07 Чернышов: при Кононове «Спартак» не прогрессирует Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова после вылета клуба из Лиги Европы.

14:05 В «Ростехе» рассказали о поставках пистолета «Удав» в войска Индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в войска началась поставка нового российского пистолета «Удав».

13:54 Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

13:52 Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что для повторного поединка с ним Конору Макгрегору необходимо вернуться в октагон и одержать ряд побед.

13:50 Boeing и «Сколково» изучат влияние человеческого фактора на безопасность полётов Президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью RT заявил о запуске совместного с инновационным центром «Сколково» проекта по изучению влияния человеческого фактора на безопасность полётов гражданской авиации.

13:39 Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.

13:39 Футболист ЦСКА Шарлия сравнил Влашича с Азаром Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия провёл параллель между полузащитником своей команды Николой Влашичем и игроком мадридского «Реала» Эденом Азаром.

13:33 Лавров и Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

13:26 Семак: мы должны стараться выиграть в каждом матче Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» заявил, что его команда должна побеждать в каждом матче чемпионата, невзирая на силу соперника.

13:19 Макрон и Зеленский обсудили G7 и ситуацию в Донбассе Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги саммита G7 в Биаррице и ситуацию в Донбассе.

13:15 Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули паспорта Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналисту не вернули паспорта.

13:13 Ловчев назвал бездарной игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой» Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от португальской «Браги».

13:12 Евровидение-2020 пройдёт в Роттердаме Песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдёт в Роттердаме.

13:06 СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД Массовая утечка личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД) произошла из-за получения несанкционированного доступа к серверам компании, сообщает Московское межрегиональное СУ на транспорте СК.

13:03 Зеленский и его партия внесли в Раду 74 законопроекта Президент Украины Владимир Зеленский и его фракция «Слуга народа» в первый день работы Верховной рады девятого созыва зарегистрировали 74 законопроекта. Об этом пишет «Украинская правда».

13:00 Адвокат Вышинского заявил, что журналист находится на Украине Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится на Украине, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

12:59 Ушёл из жизни заслуженный тренер России по фехтованию Пучков На 85-м году жизни скончался заслуженный тренер России по фехтованию Вадим Пучков.

12:48 На Украине прошли учения по прекращению транзита газа из России «Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, в ходе которых были отработаны действия служб на случай полного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

12:47 Адвокат Вышинского получил пять повесток в Генпрокуратуру Украины Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что получил пять повесток в Генпрокуратуру Украины.

12:45 Женская юниорская сборная по баскетболу победила испанок и вышла в финал ЧЕ Баскетболистки сборной России в возрасте не старше 16 лет обыграли ровесниц из Испании, став финалистками чемпионата Европы.

12:34 В Карачаево-Черкесии произошло обрушение в шахте В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной погоды в шахте Урупского ГОК, пострадал один человек.

12:33 СМИ: Футбольные топ-клубы Европы обсудили расширение ЛЧ до 96 команд Ведущие европейские футбольные клубы обсудили идею расширения Лиги чемпионов до 96 команд.

12:30 Тяжелобольную россиянку успешно доставили из турецкой Аланьи в Москву Тяжелобольная россиянка, ранее госпитализированная в турецкой Аланье, доставлена в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.

12:24 Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.