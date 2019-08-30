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Euronews: экологическая катастрофа на Висле угрожает здоровью людей и речных обитателей
В результате аварии на очистных сооружениях Варшавы массы нечистот вытекли прямо в Вислу, что привело к масштабному загрязнению реки не только в районе польской столицы, но и ниже по течению. Плавание в Висле и занятия водными видами спорта временно запрещены, для устранения последствий аварии потребуются недели. Но мэрия уверяет, что загрязнения водопроводной воды в Варшаве пока не произошло, передаёт Euronews.

«Экологической катастрофой» назвал ситуацию с загрязнением Вислы сточными водами министр здравоохранения Польши. По данным его коллеги, министра окружающей среды, на одном из варшавских очистных сооружений произошло повреждение фильтрационных систем — и нечистоты стекают прямо в реку со скоростью три кубометра в секунду.

Помимо Варшавы, загрязнённые воды уже достигли других городов ниже по течению.

ЛУКАШ ШУМОВСКИЙ, министр здравоохранения Польши: По нашим данным, уровень кислорода в Висле сильно упал. И это представляет реальную угрозу для обитателей реки.

АНДЖЕЙ НОВАКОВСКИЙ, мэр Плоцка: Налицо кризисная ситуация. Мы не знаем, каков спектр загрязнения в воде, которая достигает Плоцка. Однако у нас есть современные технологии, которые мы будем использовать.

По предварительным оценкам, устранение последствий аварии займёт несколько недель. В Варшаве создан кризисный штаб.

Главная санитарная инспекция Польши запретила плавание в Висле и занятия водными видами спорта от Варшавы до Гданьска. Тем не менее мэрия столицы утверждает, что загрязнения водопроводной воды пока не произошло.

Дата выхода в эфир 29 августа 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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