High North News: МИД Норвегии отказался от диалога с Лавровым по Шпицбергену

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход Норвегии к соблюдению условий Шпицбергенского трактата, указав на то, что Осло ограничивает права российских лиц на этом архипелаге, пишет High North News. Тем не менее, как отмечает издание, МИД Норвегии отказался проводить с Москвой какие-либо консультации на этот счёт, заявив, что Осло не будет обсуждать какие-либо нюансы осуществления норвежского суверенитета над Шпицбергеном.
Министр иностранных дел Сергей Лавров воспользовался 100-летним юбилеем подписания Шпицбергенского трактата, чтобы раскритиковать подход Норвегии к её суверенитету над архипелагом, пишет High North News.
При этом глава российского МИД запросил встречу с норвежскими властями с тем, чтобы обсудить «проблемы» со Шпицбергеном. Однако, по словам Аудуна Халворсена из МИД Норвегии, консультаций с Москвой на этот счёт Осло проводить не собирается.
В своём письме Лавров указал на то, что России следует напомнить Норвегии о том, что Москва по-прежнему имеет право на «одинаково свободный доступ» к архипелагу, а также заниматься там экономической деятельностью согласно соответствующим положениям Шпицбергенского трактата.
Озабоченность России, по словам Москвы, вызывают ограничения на использование российских вертолётов, неправомерное создание Норвегией рыбоохранной зоны и искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге. Кроме того, Россию беспокоят и депортационные процедуры, проводимые в отношении её граждан.
Однако статс-секретарь Норвегии Халворсен назвал содержание письма Лаврова «старой новостью». «Эта российская точка зрения нам знакома, и она доводится до нас на регулярной основе, а соответствующие норвежские органы власти на неё реагируют. В письме Лаврова нет ничего нового. Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании. Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации её суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — подчеркнул Халворсен.
Тем не менее статс-секретарь охарактеризовал российско-норвежские отношения как «в целом эффективные, ясные и предсказуемые». «Они хорошо отлажены, когда речь заходит о практической работе в сфере рыболовного промысла, ядерной безопасности, окружающей среды и экономического развития. Поддерживаются тесные политические контакты на всех уровнях. На протяжении 2019 года мы провели серию встреч между премьер-министром и президентом, между министрами иностранных дел и другими членами правительства — вдобавок к обычным политическим консультациям…. Так что отношения между Норвегией и Россией ясные, конструктивные и прозрачные», — отметил он.
Однако двусторонние отношения Осло и Москвы во многом зависят от текущей геополитической обстановки, в рамках которой Россия и Запад столкнулись с серьёзными трудностями в диалоге. По мнению Халворсена, именно Москве необходимо заняться восстановлением отношений между Западом и Москвой.
«Проблемные вопросы в российско-норвежском сотрудничестве и пункты, по которым у нас есть фундаментальные разногласия, кроются главным образом не в наших двусторонних отношениях. Проблемные вопросы — это соблюдение публичного международного права, незаконная аннексия* Россией Крыма и продолжающаяся дестабилизация Восточной Украины. Таковы последствия отношений России со всем Западом, к которому относится и Норвегия», — заявил статс-секретарь.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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