High North News: норвежская разведка считает Россию и Китай крупнейшими угрозами для страны

Глава норвежской разведки Мортен Хага Лунде назвал Россию и Китай крупнейшими на данный момент угрозами для его страны, пишет High North News. Он также добавил, что «российский и китайский режимы» разные, но оба движутся «в более авторитарном направлении».
Разведслужбы Норвегии представили свой доклад Fokus 2020, в котором указываются текущие вызовы в сфере безопасности, пишет High North News. А глава Военной разведывательной службы генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде на недавней пресс-конференции назвал Китай и Россию крупнейшими на данный момент угрозами для Осло.
«Факторы, более всего влияющие на восприятие Норвегией угроз, исходят от России и Китая», — заявил он.
Лунде также добавил: «Разведслужбы России и Китая вторгаются во все секторы своего общества. Это не переходный этап. Российский и китайский режимы разные, но оба движутся в более авторитарном направлении».
А в докладе Fokus 2020, как отмечает издание, этот вопрос был раскрыт шире.
«Политические системы обеих стран обладают тесными и целенаправленными связями между политикой и экономикой, между государством и частным сектором, а также между гражданской и военной сферами. Существует обширное вторжение разведывательных служб и служб безопасности во все секторы этих обществ», — говорится в докладе.
Как отмечается в документе, «российский и китайский режимы» считают, что находятся «в длительном конфликте с США, а также с некоторыми частями Запада».
Лунде также, среди прочего, упомянул и о российских военных учениях «Океанский щит», которые многими были истолкованы как ответ на манёвры НАТО «Единый трезубец».
«Океанский щит» стал крупнейшими за последние 30 лет морскими учениями в западном направлении», — заявил он.
Что касается Китая, наибольшую обеспокоенность норвежской разведки в этом случае вызывают цифровые угрозы. Например, Лунде указал на масштабные инициативы Китая по 5G-сетям.
«Это укрепляет амбиции и потенциал китайской разведывательной службы. Значение этого трудно переоценить», — подчеркнул норвежский генерал-лейтенант.
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